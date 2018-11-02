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      Чи можна дорослих лікувати, як дітей і що цьому заважає

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      Лікар Комаровський окреслив особливості лікування дорослої людини на тлі дітей
      Лікар Комаровський окреслив особливості лікування дорослої людини на тлі дітей / Istock

      Популярний дитячий лікар Євген Комаровський зазначає, що дорослих і дітей лікувати можна однаковими способами: напоїти, провітрити, зволожити тощо, поготів зі старшими людьми навіть робити це набагато легше. Але, тим не менше, у дорослих цей процес видається набагато складнішим.

      Про це він написав у своєму Instagram.

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      Як зауважив фахівець, фізіологічні основи здоров'я не залежать від віку.

      "З дорослими ситуація навіть є простішою, оскільки дорослу людину легше, наприклад, змусити випити належну кількість рідини та їй легше промити ніс – завжди є надія, що доросла людина не буде тікати, побачивши флакон-пшикалку. Звісно, що дорослій людині буде приємно спати у прохолодній, чистій, вологій кімнаті,
       – переконує лікар Комаровський.

      Дорослі, діти, Комаровський, лікування, хвороби

      Водночас він підкреслює, що дорослій людині заважають лінь і звички.

      "Так що, цілком можливо, що у дорослих дійсно все складніше, але складніше не з медичних, фізіологічних позицій, а з точки зору звичного укладу життя, який дуже не хочеться змінювати", – підсумував медик.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Вопрос: ⠀ Подскажите, пожалуйста, применимы ли основные принципы сохранения здоровья ребенка для взрослого человека? Можно ли так же напоить, проветрить, увлажнить и т.д. или у взрослых всё сложнее обстоит с этим? ⠀ Ответ: ⠀ Физиологические основы здоровья не зависят от возраста. Со взрослыми ситуация даже проще, поскольку взрослого человека легче, например, заставить выпить положенное количество жидкости и ему легче промыть нос - всегда есть надежда, что взрослый человек не будет убегать при виде флакона-пшикалки. Само собой разумеется, что взрослому человека будет приятно спать в прохладной, чистой, влажной комнате. Но взрослому человеку мешают лень и привычки. ⠀ Так что, вполне возможно, что у взрослых действительно всё сложнее, но сложнее не с медицинских, физиологических позиций, а с точки зрения привычного уклада жизни, который очень не хочется менять. ⠀ #докторкомаровский #вопросответ #вопросЕОК #здоровье

      A post shared by Доктор Комаровский (@doctor_komarovskiy) on

      До слова, виконувачка обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун розповіла, за яких умов можна заразитися грипом, після того, як Вам зробили вакцину. Також вона оприлюднила протипоказання до вакцинації, зокрема й проти грипу. Так, одним із пунктів є вік – за словами Супрун, зазвичай вакцини проти грипу протипоказано для дітей молодших за 6 місяців.

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      Теги: Поради Здоров'я Здорове життя Діти Лікування Лікар Євген Комаровський
      Джерело: 24 канал
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