Чи можна дорослих лікувати, як дітей і що цьому заважає

Популярний дитячий лікар Євген Комаровський зазначає, що дорослих і дітей лікувати можна однаковими способами: напоїти, провітрити, зволожити тощо, поготів зі старшими людьми навіть робити це набагато легше. Але, тим не менше, у дорослих цей процес видається набагато складнішим.

Про це він написав у своєму Instagram.

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Як зауважив фахівець, фізіологічні основи здоров'я не залежать від віку.

"З дорослими ситуація навіть є простішою, оскільки дорослу людину легше, наприклад, змусити випити належну кількість рідини та їй легше промити ніс – завжди є надія, що доросла людина не буде тікати, побачивши флакон-пшикалку. Звісно, що дорослій людині буде приємно спати у прохолодній, чистій, вологій кімнаті,

– переконує лікар Комаровський.

Водночас він підкреслює, що дорослій людині заважають лінь і звички.

"Так що, цілком можливо, що у дорослих дійсно все складніше, але складніше не з медичних, фізіологічних позицій, а з точки зору звичного укладу життя, який дуже не хочеться змінювати", – підсумував медик.

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