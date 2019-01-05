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      Чи можуть окуляри і лінзи зіпсувати зір

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      Чи можуть окуляри і лінзи зіпсувати зір

      Окуляри та контактні лінзи – два найпоширеніші способи корекції зору. Кожен з них має як плюси, так і мінуси, і суперечки про те, який же тип краще вибрати, тривають досі.

      Про це повідомляє OPTICLUB.

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      Але багато хто вважає, що обидва типи оптики можуть погіршити зір ще більше. Чи так це насправді? Частково, подібна думка має право на життя. Але варто розуміти, коли саме оптика може стати причиною проблем з очима:

      При неправильному підборі окулярів або лінз до особливостей зору. У кожної людини він унікальний, і занадто сильні або слабкі окуляри або лінзи можуть призвести до перенапруження очей і поглиблення проблем із зором. Це проявляється через тривале звикання до оптики, а також дискомфорт під час її носіння і головні болі.

      лінзи
      Брудні лінзи можуть викликати інфекцію

      Якщо говорити про контактні лінзи, проблеми можуть виникнути через неправильний догляд за ними. У засобі контактної корекції можуть накопичуватися як білкові і ліпідні відкладення з очей, так і бруд і мікроби з навколишнього світу. Не очищаючи оптику щодня, ви ризикуєте підчепити інфекцію. 

      Бруд на окулярах також може стати причиною дискомфорту. Важливо, щоб лінзи були чистими, щоб очі не втомлювалися, намагаючись розгледіти навколишній світ через пелену відбитків пальців. Але протирати окуляри можна тільки спеціальної мікрофіброві серветкою, яка не залишає на лінзах подряпин.

      У перерахованих ситуаціях окуляри і лінзи і правда можуть стати причиною проблем з очима. В інших же випадках, засоби корекції навпаки, тільки вбережуть ваш зір від ще більшого погіршення.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Здорове життя Здоров’я очей
      Джерело: 24 Канал
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