Чи насправді зігріває алкоголь взимку: відповідь МОЗ

Деякі люди вважають, що алкоголь, до прикладу, келих теплого глінтвейну, може зігріти тіло у мороз. Та чи насправді такі напої допоможуть організму?

Міністерство охорони здоров’я України зазначає, що відчуття тепла при вживанні алкоголю оманливе, йдеться у дописі у Facebook.

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Алкогольні напої, не важливо які саме, розширюють кровоносні судини на поверхні тіла, тож прилив крові викликає відчуття тепла. Та у цей час втрачають тепло внутрішні органи тіла.

Небезпека полягає у тому, що тіло дуже швидко втрачає тепло з поверхні шкіри, тож загальна температура тіла знижується.

У МОЗ зазначають, що поєднувати алкоголь та низькі температури на вулиці дуже небезпечно. Особливо обережними потрібно бути людям, які мають серцево-судинні захворювання. Вживання алкоголю, незалежно від кількості, погано впливає на організм та призводить до низки хвороб.

Як поводитися у морозну погоду:

не вживайте алкоголь і не куріть; не виходьте з дому голодним, якщо змерзли – з'їжте щось та пийте достатньо рідини; відмовтеся від тісного взуття; обирайте кілька шарів одягу; захистіть відкриті ділянки шкіри від холоду за допомогою рукавичок, шапки, шарфа та піднятого коміра; щоб зігрітися – рухайтеся, але уникайте перевтоми (так тіло швидше втрачає тепло); щопівгодини чи щогодини заходьте у тепле приміщення.

Уникайте контакту з металом, щоб вберегтися від контактного обмороження. МОЗ радить бути обережним тим, хто працює з бензином чи при мінусовій температурі.



Не вживайте алкоголь на вулиці взимку

Постійно стежте за прогнозом погоди, якщо немає потреби – не виходьте з дому, якщо температура повітря нижча -10. Також за таких умов уникайте подорожей на далекі відстані, пильнуйте, щоб ваш мобільний телефон був завжди зарядженим.

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