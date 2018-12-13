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      Чи насправді зігріває алкоголь взимку: відповідь МОЗ

      276 Читать новость на русском
      Чи насправді зігріває алкоголь взимку
      Чи насправді зігріває алкоголь взимку / spielbudenplatz.eu

      Деякі люди вважають, що алкоголь, до прикладу, келих теплого глінтвейну, може зігріти тіло у мороз. Та чи насправді такі напої допоможуть організму?

      Міністерство охорони здоров’я України зазначає, що відчуття тепла при вживанні алкоголю оманливе, йдеться у дописі у Facebook.

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      Алкогольні напої, не важливо які саме, розширюють кровоносні судини на поверхні тіла, тож прилив крові викликає відчуття тепла. Та у цей час втрачають тепло внутрішні органи тіла.

      Небезпека полягає у тому, що тіло дуже швидко втрачає тепло з поверхні шкіри, тож загальна температура тіла знижується.

      via GIPHY

      У МОЗ зазначають, що поєднувати алкоголь та низькі температури на вулиці дуже небезпечно. Особливо обережними потрібно бути людям, які мають серцево-судинні захворювання. Вживання алкоголю, незалежно від кількості, погано впливає на організм та призводить до низки хвороб.

      Як поводитися у морозну погоду:

      1. не вживайте алкоголь і не куріть;
      2. не виходьте з дому голодним, якщо змерзли – з'їжте щось та пийте достатньо рідини;
      3. відмовтеся від тісного взуття;
      4. обирайте кілька шарів одягу;
      5. захистіть відкриті ділянки шкіри від холоду за допомогою рукавичок, шапки, шарфа та піднятого коміра;
      6. щоб зігрітися – рухайтеся, але уникайте перевтоми (так тіло швидше втрачає тепло);
      7. щопівгодини чи щогодини заходьте у тепле приміщення.

      Уникайте контакту з металом, щоб вберегтися від контактного обмороження. МОЗ радить бути обережним тим, хто працює з бензином чи при мінусовій температурі.

      Не вживайте алкоголь на вулиці взимку
      Не вживайте алкоголь на вулиці взимку

      Постійно стежте за прогнозом погоди, якщо немає потреби – не виходьте з дому, якщо температура повітря нижча -10. Також за таких умов уникайте подорожей на далекі відстані, пильнуйте, щоб ваш мобільний телефон був завжди зарядженим.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Медицина Здоров'я Міністерство охорони здоров’я Алкоголь
      Джерело: 24 Канал
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