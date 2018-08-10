Чи небезпечна фітинова кислота

Фітинова кислота – доволі поширений елемент у низці продуктів. Вона міститься у насінні злакових, бобових і горіхах, авокадо, картоплі, соєвих продуктах.

Про це розповіла дієтолог Албіна Коміссарова, передає Оbozrevatel.

Фітинова кислота – це з'єднання складного ефіру і 6 залишків ортофосфорної кислоти. Дуже часто можна зустріти інформацію про те, що крупи і горіхи треба замочувати через наявність у них фітінової кислоти.

Читайте також: Люди помирають не через зношування організму, – науковці

Що поширюють: Фітинової кислота має властивість зв'язуватися з деякими мінералами: фосфор, кальцій, магній, цинк і зменшує їх біодоступність. В результаті ми маємо недостатність цих мікроелементів, тому крупи / горіхи / бобові обов'язково потрібно замочувати, щоб ця фітинової кислота зруйнувалася.

Насправді: теплова обробка руйнує фітинову кислоту. І коли їжа потрапляє до вас на стіл, вона вже практично не містить фитатов. А то невелика кількість, яке там залишиться абсолютно безпечно, адже його просто недостатньо, щоб нашкодити, плюс, ви навряд чи ви харчуєтеся цілу добу сирими горіхами і хрумтить крупою.

До слова, фітинової кислота може бути навіть корисна! Наприклад, в International Journal of Food Science and Technology було опубліковано дослідження, яке показало протипухлинну дію фітіновой кислоти! І безліч інших позитивних ефектів! Висунуто пропозицію навіть використовувати її, як добавку до їжі! А ви говорите - небезпечно.

Висновок: замочувати крупи, горіхи і боби з метою "прибрати фітати", а не прискорити час їх приготування, не потрібно! Але якщо хочете - замочуйте!

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.