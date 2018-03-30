Чи потрібно дітям займатися музикою: відповідь науковців

Уроки музики та малювання можуть значно покращити академічну успішність у дітей.

Такий висновок зробили науковці з Нідерландів.

Вчених занепокоїв той факт, що заняття музикою все частіше зникають зі шкільних програм. Відтак вони провели дослід за участі 147 школярів, щоб все ж з’ясувати, чи потрібна дітям музична освіта.

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Дослід тривав півтори роки. Впродовж цього часу частина дітей відвідувала уроки музики та малювання.

Врешті науковці з’ясували, що навчання музиці позитивно впливає на пізнавальні навички дітей. Що в результаті допомогло дітям, які займались музикою, покращити академічну успішність.

Виявилося, що діти, які займаються музикою, краще за своїх однолітків володіють мовою, ретельніше планують свій час та організовують роботу над домашніми завданнями.

Також корисним виявилося малювання. Воно допомогло дітлахам покращити візуальну та короткострокову пам'ять.