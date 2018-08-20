Чи потрібно вірити в ефект плацебо: пояснення Супрун

Плацебо – це речовина, що не має лікувальних властивостей, але його рекомендують вживати як ліки.

Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун пояснила, у яких випадках плацебо неефективні, йдеться на сторінці у Facebook.

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А от коли людина почуває себе краще після прийняття такого препарату, то це називається ефектом плацебо.

Проте не існує даних про те, що плацебо може забезпечувати сталий терапевтичний ефект. Висновки ж про позитивні результати у лікуванні хвороб завдяки лише ефекту плацебо є досить маніпулятивними.



Чи потрібно вірити в ефект плацебо

Супрун пояснила, що плацебо не може ліквідувати захворювання, бо не діє на першопричину. Свідомість та ефект плацебо не може зменшити пухлину чи знизити рівень холестерину в крові. З цим можуть впоратися лише ліки з доведеною ефективністю.

Якщо відкидати ці фактори і довіряти лише дії плацебо, людина може відмовитися від лікування. Якщо хвороба не стосується тих, що проходять природнім шляхом, то це дуже небезпечно.