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Чи потрібно вірити в ефект плацебо: пояснення Супрун

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Чи потрібно вірити в ефект плацебо
Чи потрібно вірити в ефект плацебо / blog.pslove.co

Плацебо – це речовина, що не має лікувальних властивостей, але його рекомендують вживати як ліки.

Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун пояснила, у яких випадках плацебо неефективні, йдеться на сторінці у Facebook.

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А от коли людина почуває себе краще після прийняття такого препарату, то це називається ефектом плацебо.

Проте не існує даних про те, що плацебо може забезпечувати сталий терапевтичний ефект. Висновки ж про позитивні результати у лікуванні хвороб завдяки лише ефекту плацебо є досить маніпулятивними.

Чи потрібно вірити в ефект плацебо
Чи потрібно вірити в ефект плацебо

Супрун пояснила, що плацебо не може ліквідувати захворювання, бо не діє на першопричину. Свідомість та ефект плацебо не може зменшити пухлину чи знизити рівень холестерину в крові. З цим можуть впоратися лише ліки з доведеною ефективністю.

Якщо відкидати ці фактори і довіряти лише дії плацебо, людина може відмовитися від лікування. Якщо хвороба не стосується тих, що проходять природнім шляхом, то це дуже небезпечно.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Здоров'я Лікування Здорове життя Уляна Супрун Ліки
Джерело: 24 Канал
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