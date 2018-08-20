Чи потрібно вірити в ефект плацебо: пояснення Супрун
Плацебо – це речовина, що не має лікувальних властивостей, але його рекомендують вживати як ліки.
Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун пояснила, у яких випадках плацебо неефективні, йдеться на сторінці у Facebook.
Читайте також: Як швидко зняти свербіж від укусу комарів: 5 засобів
А от коли людина почуває себе краще після прийняття такого препарату, то це називається ефектом плацебо.
Проте не існує даних про те, що плацебо може забезпечувати сталий терапевтичний ефект. Висновки ж про позитивні результати у лікуванні хвороб завдяки лише ефекту плацебо є досить маніпулятивними.
Чи потрібно вірити в ефект плацебо
Супрун пояснила, що плацебо не може ліквідувати захворювання, бо не діє на першопричину. Свідомість та ефект плацебо не може зменшити пухлину чи знизити рівень холестерину в крові. З цим можуть впоратися лише ліки з доведеною ефективністю.
Якщо відкидати ці фактори і довіряти лише дії плацебо, людина може відмовитися від лікування. Якщо хвороба не стосується тих, що проходять природнім шляхом, то це дуже небезпечно.
Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.