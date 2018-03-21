Чи працювала я снайперкою в зоні АТО? Я там взагалі не була! – біатлоністка Підгрушна

Капітанка жіночої збірної України з біатлону Олена Підгрушна розповіла, чи вербують біатлоністів у військових снайперів.

Біатлон є військовим видом спорту, тож були випадки, коли біатлоністки перекваліфіковувались у снайперок, сказала олімпійська чемпіонка в ефірі програми "ОТДУШИВДУШУ".

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"Чи правда, що біатлоністів вербують у снайпери? Від початку біатлон — військовий вид спорту. З історії ми знаємо, що біатлоністки ставали снайперками. Ми стріляємо "на пульсі". У стані спокою нам набагато простіше стріляти, ніж стрілку "з пульсу". Ми більш мобільні. Стрілянина "на пульсі" – це коли після пробіжки пульс 180-200 ударів", — прокоментувала Олена Підгрушна.

Також вона прокоментувала чутки, що нібито вона була снайперкою в АТО.

"Чи працювала я снайперкою в зоні АТО? Я там взагалі не була!", – заперечила біатлоністка.

Відео інтерв'ю з Підгрушною

Раніше Олена Підгрушна заявила про завершення кар'єри. Про можливе завершення кар’єри через затяжну хворобу заявила і лідерка жіночої команди України з біатлону Юлія Джима.