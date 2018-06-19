Чи шкідливо чоловікові відмовлятись від сексу

Не усім чоловікам щастить з партнеркою для статевого життя, а є чоловіки, які свідомо відмовляють собі у задоволенні.

Про це розповів сексопатолог Юрій Гурженко, передає ТСН.

Чоловічий статевий гормон тестостерон змушує його бути активним та шукати підхід до жінки. І якщо чоловік бажає жінку, а вона йому відмовляє, то це не тільки б'є по чоловічому его, а й не відбувається завершальної стадії – еякуляції.

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Тож якщо регулярно чоловік пригнічує своє збудження, то можливі застійні явища. Але це легко усувається за допомогою онанізму (самозадоволення).

Та якщо чоловік відмовляє собі у самозадоволенні, природою передбачено полюції. Через незадоволеність у сексі чоловіку може приснитися еротичний сон, який призведе до еякуляції.

Якщо чоловікові доводиться регулярно затримувати еякуляцію, щоб пролонгувати статевий акт – це не надто шкідливо для здоров'я. Але фізіологією передбачено, що оргазм відбувається в той момент, коли сім'я виходить через насіннєвий горбок. Якщо воно не виходить назовні, то може потрапляти у сечовий міхур, через що при потребі природної еякуляції можуть виникнути проблеми.

Якщо ж у чоловіка зовсім немає статевого потягу, це означає, що у нього недостатньо чоловічих статевих гормонів або надлишок жіночих.

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