Чи шкідливо немовляті рано вставати на ноги: пояснення Комаровського

Інколи малюки самостійно тягнуться до чогось, таким чином, встають на ніжки, а бувають випадки, що батьки самостійно їх ставлять у вертикальне положення.

Лікар Євген Комаровський пояснив, у яких випадках перші кроки є безпечними.

Читайте також: Комаровський розповів, як правильно виміряти температуру у пахвовій ділянці

Він зазначає, що якщо у дитини вистачило сил самостійно встати, то жодного реального ризику немає. Ризик виникає тоді, коли у неї немає сил, їй хочеться полежати, а батьки її ставлять і садять.

Лікар “Г оловне – ніколи за власною ініціативою не створювати вертикальне навантаження на хребет. І сісти, і встати дитина повинна самостійно ”.

Ідеальною з точки зору лікаря-педіатра ситуація виглядає так: дитина починає повзати, зміцнює м’язи спини, і тільки після цього сідає або стає.

Тому лікар назвав головне завдання мами чи тата – не пишатися дитиною, а будь яким чином заохочувати повзання, створювати для цього умови. Ви можете постелити у кімнаті простирадло, укласти дитину, поставити перед нею великі та яскраві іграшки. Нехай вона намагається до них дотягнутися, переміщуючись у горизонтальному положенні.

Після того, як дитина певний час поповзає та зміцнить спину, тоді у неї будуть і рівні ноги, і здорова спина.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.