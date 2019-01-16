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      Чи шкідливо немовляті рано вставати на ноги: пояснення Комаровського

      595 Читать новость на русском
      Чи безпечно дитині рано вставати на ноги
      Чи безпечно дитині рано вставати на ноги / in.pinterest.com

      Інколи малюки самостійно тягнуться до чогось, таким чином, встають на ніжки, а бувають випадки, що батьки самостійно їх ставлять у вертикальне положення.

      Лікар Євген Комаровський пояснив, у яких випадках перші кроки є безпечними.

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      Він зазначає, що якщо у дитини вистачило сил самостійно встати, то жодного реального ризику немає. Ризик виникає тоді, коли у неї немає сил, їй хочеться полежати, а батьки її ставлять і садять.

       
      Лікар
      “Г оловне – ніколи за власною ініціативою не створювати вертикальне навантаження на хребет. І сісти, і встати дитина повинна самостійно”.

      Ідеальною з точки зору лікаря-педіатра ситуація виглядає так: дитина починає повзати, зміцнює м’язи спини, і тільки після цього сідає або стає.

      Тому лікар назвав головне завдання мами чи тата – не пишатися дитиною, а будь яким чином заохочувати повзання, створювати для цього умови. Ви можете постелити у кімнаті простирадло, укласти дитину, поставити перед нею великі та яскраві іграшки. Нехай вона намагається до них дотягнутися, переміщуючись у горизонтальному положенні.

      Після того, як дитина певний час поповзає та зміцнить спину, тоді у неї будуть і рівні ноги, і здорова спина.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Діти Лікар Євген Комаровський Догляд за немовлятами
      Джерело: Здоров'я 24
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