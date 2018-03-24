Чи варто скасувати перехід на літній час в Україні? Ваша думка

Україна переходить на літній час в ніч на 25 березня. Всі українці переведуть годинники на годину вперед, а значить спати будемо на годину менше. А як ви ставитеся до цієї "традиції"? Беріть участь в опитуванні на сайті "24".

Перехід на літній час має на меті ефективніше використання денного світла. Це зумовлено тим, що влітку сонце заходить пізніше, що дозволяє не використовувати елекроенергію для освітлення в денний час. Щороку європейці переводять годинники на літній час в останню неділю березня. Назад, на стандартний час (який ми називаємо "зимовим") переходимо в останню неділю жовтня.

Читайтет також: ТОП-5 порад, як пережити перехід на літній час

Противники переведення годинників кажуть, що оптимізувати використання денного світла можна, встановивши більш ранні години роботи. Крім того, зараз переважно використовують енергоощадні лампи, тож освітлення не становить великої частки у структурі витрат електроенергії. А деякі науковці вважають, що переведення годинників негативно впливає на здоров'я.

А що ви думаєте про перехід на літній час – це важлива справа чи зайва метушня?