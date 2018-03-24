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Чи варто скасувати перехід на літній час в Україні? Ваша думка

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Перехід на літній час в Україні у 2018 році
Перехід на літній час в Україні у 2018 році / Sonja Langford

Україна переходить на літній час в ніч на 25 березня. Всі українці переведуть годинники на годину вперед, а значить спати будемо на годину менше. А як ви ставитеся до цієї "традиції"? Беріть участь в опитуванні на сайті "24".

Перехід на літній час має на меті ефективніше використання денного світла. Це зумовлено тим, що влітку сонце заходить пізніше, що дозволяє не використовувати елекроенергію для освітлення в денний час. Щороку європейці переводять годинники на літній час в останню неділю березня. Назад, на стандартний час (який ми називаємо "зимовим") переходимо в останню неділю жовтня.

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Противники переведення годинників кажуть, що оптимізувати використання денного світла можна, встановивши більш ранні години роботи. Крім того, зараз переважно використовують енергоощадні лампи, тож освітлення не становить великої частки у структурі витрат електроенергії. А деякі науковці вважають, що переведення годинників негативно впливає на здоров'я.

А що ви думаєте про перехід на літній час – це важлива справа чи зайва метушня?

Теги: Новини України LifeStyle Здоров'я Електроенергія Опитування 24 Здорове життя Енергетика
Джерело: 24 Канал
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