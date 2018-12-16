Чи впливає шоколад на засвоєння кальцію: відповідь Комаровського

Шоколад – один з улюблених смаколиків як дітей, так і дорослих людей. Попри те, що у ньому містяться корисні речовини, шоколад може впливати на засвоєння кальцію.

Про це говорить дитячий лікар Євген Комаровський на особистому сайті.

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Лікар зазначає, що шоколад дійсно може впливати на засвоєння кальцію. У какао-бобах містяться оксалати – солі щавлевої кислоти. У поєднанні з кальцієм вони утворюють нерозчинне з'єднання – оксалат кальцію, яке нікуди не всмоктується.

Євген Комаровський пояснює, що кількість оксалатів в шоколаді настільки помірна, що суттєво вплинути на всмоктування кальцію шоколад не може. Особливо, коли йде мова про молочний шоколад, у якому міститься незначна кількість какао-бобів.

Лікар Євген Комаровський “ Шкідливість і ризик дещо в іншому: цукор, якого в молочному шоколаді досить багато, активізує сечовипускання і кальцій втрачається саме таким шляхом. Він просто виходить з сечею. Так що основна шкідливість шоколаду міститься у цукрі, а не в какао-бобах ”.

За переконанням лікаря, у цьому потрібно знати міру, але пара шматочків шоколаду в день ще нікому не зашкодила.

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