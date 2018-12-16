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      Чи впливає шоколад на засвоєння кальцію: відповідь Комаровського

      773 Читать новость на русском
      Чи впливає шоколад на засвоєння кальцію
      Чи впливає шоколад на засвоєння кальцію / tasteofhome.com

      Шоколад – один з улюблених смаколиків як дітей, так і дорослих людей. Попри те, що у ньому містяться корисні речовини, шоколад може впливати на засвоєння кальцію.

      Про це говорить дитячий лікар Євген Комаровський на особистому сайті.

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      Лікар зазначає, що шоколад дійсно може впливати на засвоєння кальцію. У какао-бобах містяться оксалати – солі щавлевої кислоти. У поєднанні з кальцієм вони утворюють нерозчинне з'єднання – оксалат кальцію, яке нікуди не всмоктується.

      via GIPHY

      Євген Комаровський пояснює, що кількість оксалатів в шоколаді настільки помірна, що суттєво вплинути на всмоктування кальцію шоколад не може. Особливо, коли йде мова про молочний шоколад, у якому міститься незначна кількість какао-бобів.

       
      Лікар Євген Комаровський
      Шкідливість і ризик дещо в іншому: цукор, якого в молочному шоколаді досить багато, активізує сечовипускання і кальцій втрачається саме таким шляхом. Він просто виходить з сечею. Так що основна шкідливість шоколаду міститься у цукрі, а не в какао-бобах ”.

      За переконанням лікаря, у цьому потрібно знати міру, але пара шматочків шоколаду в день ще нікому не зашкодила.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Здорове харчування Лікар Євген Комаровський
      Джерело: 24 Канал
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