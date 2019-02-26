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      Чи зможе Україна повністю забезпечити себе власним газом за 5 років

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      За якої умови Україна зможе забезпечити себе власновидобутим газом
      За якої умови Україна зможе забезпечити себе власновидобутим газом / Фото з відкритих джерел

      Україна зможе повністю забезпечити себе у найближчі 5 років газом власного видобутку та відмовитися від імпорту чужого. Для цього лише потрібно, аби уряд реально почав працювати над виходом країни на рівень повного самозабезпечення газом, наростивши його видобуток та скоротивши споживання.

      Про це розповів президент Центру глобалістики Стратегія XXI Михайло Гончар у коментарі журналістам 24 каналу.

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      Він пояснив, що Україна повинна прагнути та робити все можливе для того, аби у найближчі роки перейти на користування лише власним газом. Це у свою чергу також зумовить зниження ціни на блакитне паливо для населення.

      У травні 2016 року державна компанія "Укргазвидобування" презентувала Кабміну програму "20/20". Це проект, який передбачав збільшення видобутку природного газу з 2016 до 2020 року з 14,5 мільярда кубометрів до 20 мільярдів. Тобто за ці 5 років країна мала "не просто втримати падіння видобутку, а наростити його обсяги".

      "Якби уряд займався питаннями збільшення видобутку газу останні 3 роки, то досягнення цієї мети не було би десь на обрії 5 років, а могло стати реальністю протягом найближчих 2 років", – зауважив експерт.

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      Уряд і парламент "спільними зусиллями" втратили 2 роки у різних дискусіях та з'ясуваннях. Тепер буде фактично втрачено ще один рік, адже в країні триватимуть виборчі баталії та кампанії.

      Тому, Україна навряд чи зможе вийти на власне газовидобування швидше, аніж протягом наступних 5 років. Проте у цій сфері вже є маленькі позитивні тенденції.

      Так, держава втратила газовидобуток на шельфі Чорного моря, що становив близько 8% від загального в країні. Це сталося внаслідок захоплення росіянами українських видобувних потужностей після анексії Криму. Проте, Україна змогла не тільки компенсували цю втрату, але й дещо наростили видобуток. І головне, що не сталося падіння газовидобутку.

      Нам потрібно наростити десь ще 5-6 мільярдів кубів газу і паралельно скороти споживання приблизно на такий же обсяг. Тоді ми отримаємо сценарій під назвою "0 імпорту газу". Тобто, імпортний газ нам стане не потрібен, адже будемо обходитися своїм. Для цього потрібно реалізувати програму нарощування пошуково-розвідувального рівня, час і зусилля,
      – пояснив Гончар.

      За його словами, парламент в принципі зробив все що від нього залежить – знизив ставку рентної плати, зробив значну дерегуляція сфери надрокористування, зараз будуть проводиться аукціони на розробку нафти та є інтерес серед новинних інвесторів. Головне, аби уряд зміг вирішити проблему з місцевими радами чи облрадами, наприклад на Полтавщині, які чомусь віддають ліцензії на видобуток не державним компаніям, а приватним.

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      Напередодні прем'єр міністр Володимир Гройсман заявив, що протягом 5 років Україна зможемо забезпечити себе власним газом. Тоді ціна на нього для населення буде знижена, адже український газ буде коштувати дешевше, ніж імпортований.

      Експерт Михайло Гончар переконаний, що така заява Гройсмана є лише черговим красивим гаслом, що пов'язане з майбутніми виборами. 

      "Заява Гройсмана зосереджена не на президентську виборчу кампанію, а з прицілом на майбутню парламентську. Уряду нічого не заважало згадати про програму "20/20" не зараз, а ще в 2016 році. Тоді на неї дивилися скоса, що це програма корпоративного рівня, а зараз раптом побачили, що на ній можна нажити політичного капіталу", – зазначив він.

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      Теги: Новини України Новини політики Газ Тарифи на газ Володимир Гройсман Енергетика Кабінет Міністрів України
      Джерело: 24 канал
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