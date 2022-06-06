Стосується усіх, – Зеленський пояснив, що робити, аби увага до України не зменшувалась

Президент Володимир Зеленський звернувся до українців на 103 день повномасштабної війни. Він закликав продовжувати інформаційну боротьбу, адже чим більше у світі говоритимуть про Україну, тим швидше вдасться перемогти російських окупантів.

Президент зауважив, що 6 червня був дуже насичений день важливого спілкування та зустрічей. Зокрема, він зустрівся з журналістами та привітав їх з професійним святом, повідомляє 24 канал.

До теми Зеленський назвав журналістів, яких вбила Росія: розповів про обставини загибелі кожного

Зеленський привітав журналістів з професійним святом

Глава держави зауважив, що в час війни слово "свято" звучить дуже неприродно. Однак в цей день, 6 червня, щороку звучать вітання для журналістів, від яких, безперечно, залежать усі. Зокрема, від інформації, яку вони поширюють, та від швидкості, з якою вони працюють.

Звичайно цьогоріч не святкуємо, але все одно вітаємо. Все одно відзначаємо внесок журналістів та журналісток України й усіх, від кого залежить робота засобів масової інформації, – операторів, інженерів, редакторів, фотокореспондентів, продюсерів та всіх, без кого неможливий ефір та не працюватимуть сайти,

– зазначив Зеленський.

Глава держави наголосив, що журналісти – це люди, які тримають інформаційний фронт і яким він вдячний від імені усіх українців.

"Нагородив сьогодні кореспондентів і медійників, які працюють на війні зараз. Вручив нагороди також і рідним тих, чиє життя забрала війна. 32 працівники ЗМІ загинули за час від 24 лютого. У цьому переліку – різні біографії, різні персональні історії. І не тільки громадяни України", – додав Зеленський.

Він зауважив, що під час спеціальної церемонії в Офісі Президента кожну та кожного загиблого журналіста згадали та вшанували їхню пам'ять хвилиною мовчання.

Варто прочитати Україна не веде із Заходом переговори про майбутній "мирний план" з Росією, – Зеленський

Зеленський розмовляв з Джонсоном та Дудою

Президент розповів, що розмовляв з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном. Глава держави розповів йому про ситуацію на полі бою, можливості України та ключові поточні небезпеки на Донбасі та Півдні.

Вдячний прем'єр-міністру Борису Джонсону за повне розуміння наших потреб і за готовність надавати Україні саме ту зброю, яка нам так необхідна, щоб захищати життя наших людей,

– зазначив Зеленський.

Також глава держави розмовляв з президентом Польщі Анджеєм Дудою про оборонну підтримку України.

"Це обов'язкова тема для кожних моїх переговорів. І я вдячний тим нашим партнерам, які діють швидко і не відкладають свої рішення. Я вдячний Польщі", – додав президент.

Також вони говорили про статус кандидата ЄС для України, адже саме зараз це ключове політичне питання.

"Очікуємо вже найближчими тижнями рішення Європейського Союзу щодо нашої заявки на кандидатство", – наголосив Зеленський.

Глава держави вважає, що це буде рішення не тільки про Україну, але і про весь Європейський проєкт – чи є у нього майбутнє, як дійсно сильного об'єднання.

Зауважте Звідки йде військова допомога Україні

Потрібно продовжувати боротьбу на інформаційному фронті

Президент розповів, що готується до нової хвилі звернень та спілкування з політичними та експертними спільнотами світу. Це потрібно для того, щоб гарантувати Україні ту підтримку, якої вона потребує.

"Це постійний процес – збереження уваги, і його не можна зупиняти ні на мить. І це стосується усіх, насправді. Кожна сучасна людина добре знає, як працюють засоби масової інформації. Тримати увагу на одній темі протягом довгого часу дуже складно", – зазначив Зеленський.

Він додав, що для того, щоб увага до України та її боротьби за свободу не зменшувалася, кожен та кожна повинні продовжувати говорити про те, що відбувається.

Поширюйте, будь ласка, інформацію. Підтримуйте наші потреби. Звичайно, в першу чергу, це стосується журналістів. І сьогодні, до речі, я хочу побажати їм не замикатися на нашому внутрішньому українському контексті. Чим більше буде сказано про Україну у світі, тим швидше ми зможемо закінчити війну і звільнити нашу землю,

– наголосив глава держави.

Зеленський додав, що це також стосується всіх представників держави та української політики.

"Працюйте заради нашої оборони – у єдності та на повну силу. Але не забувайте, що бізнес, сфера культури й просто звичайні люди також можуть зробити немало для того, щоб Україна залишалась в топі глобальної уваги", – зауважив президент.

За словами Зеленського, простим прикладом є те, що сьогодні йому подарували поштові марки, які випустили в Іспанії на підтримку України.

"Здавалося б, що може змінити поштова марка? Але це символ уваги до нашої боротьби, який побачать мільйони людей", – розповів глава держави.

Він додав, що створювати такі символи, спонукати до їхнього створення, говорити про Україну і спонукати до розмов про неї – це те, що допомагатиме українській владі в переговорах з представниками інших держав про конкретну важливу допомогу, яка необхідна нашій країні.

Цікаво Світу потрібні такі лідери, – Подоляк після голосування за вотум довіри для Джонсона

Українські захисники продовжують боронити нашу державу

Зеленський розповів, що наші героїчні захисники не здають позицій в Сєвєродонецьку. У місті наразі продовжуються запеклі вуличні бої. За словами президента, найгарячішими точками протистояння є:

Лисичанськ,

Слов'янськ,

Бахмут,

Святогірськ,

Авдіївка,

Курахове та інші напрямки російських ударів

Глава держави зауважив, що окупаційна армія намагається залучити на Донбаському напрямку додаткові сили. Проте український Донбас міцно стоїть вже 103 день.

"Робимо все для оборони й на Запорізькому напрямку, на Миколаївському також. Я вдячний кожному і кожній, хто витримує потужний тиск окупантів і захищає нашу державу", – додав Зеленський.

Він зауважив, що з початку повномасштабної війни державними нагородами відзначили 17 864 учасники бойових дій.

"Це число на 100% демонструє, який масштаб героїзму нашого народу став відповіддю на повномасштабне вторгнення Росії", – додав президент.

Глава держави зазначив, що сьогодні він також підписав новий указ про нагородження українських військових. Державними нагородами відзначили 121 воїна, 32 з яких – посмертно.

"Вічна пам'ять усім, хто віддав своє життя за Україну! Вічна слава усім нашим героям! Слава Україні!", – підсумував президент.

До теми – нічне звернення Володимира Зеленського 6 червня: дивіться відео