Сильна вірусна інфекція: білоруський опозиціонер детально описав стан здоров'я Лукашенка

Білоруський самопроголошений президент останнім часом дуже мало з'являється на публіці. Дедалі частіше точаться розмови про його імовірну хворобу. З деяких джерел стало відомо, чим саме хворіє Алєксандр Лукашенко і наскільки це серйозно.

Про це 24 Каналу розповів заступник керівника Об'єднаного перехідного кабінету та керівник Народного антикризового управління в Білорусі Павло Латушко. Він прокоментував нещодавні появи Лукашенка на людях.

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"Так, справді, Лукашенка нам показали, але краще б не показували. Він має вигляд як експонат Музею мадам Тюссо. Справді видно, що він у дуже поганій формі, дуже поганий стан здоров'я", – прокоментував Латушко.

За його інформацією, в Лукашенка сильна вірусна інфекція, яка призвела до невеликих, але все-таки ускладнень. Мовиться про незначне запалення серцевого м'яза – міокардиту. Лукашенко перебуває під крапельницями, йому дають протизапальні ліки.

Попри хворобу хоче видаватися впливовим

Білоруський опозиціонер зауважив, що в Москві на параді 9 травня в Лукашенка була перебинтована одна рука, а в білоруському Центрі управління ППО – інша. Це свідчить про те, що він постійно перебуває під крапельницями.

Самопроголошеному президенту приписаний постільний режим, але він зокрема з'явився на зустрічі з губернатором російського регіону.

При цьому ми бачимо, як він сопе, хрипить, скрипить. Людина уже у віці, здоров'я дійсно підводить. Але я думаю, що завдяки тому, як ми з вами були активні, демократичні білоруські ЗМІ, українські тощо, ми фактично підняли його з ліжка. Його поставили, але я гадаю, що це для того, щоб потім нам разом його посадити,

– додав Латушко.

Лукашенко відчуває загрозу від суспільства, адже диктатор не може бути слабким, не може хворіти. Цими вилазками Лукашенко хотів показати, що він, попри слабке здоров'я, контролює процес.

Насамперед для цього він зустрівся з військовими, держсекретарем радбезу, міністром оборони, командиром військово-повітряних сил та ППО.

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Лукашенко "під конем"

Заступник керівника Об'єднаного перехідного кабінету згадав, що Лукашенку губернатор однієї з російської областей на зустрічі подарував коня.

Диктатор має бути на коні, але він виявився під конем. Тому що навіть вчора ми побачили, як він годує цього коня, такий зігнути, втомлений, показували його 3 секунди, а пробіжку коня ще, певно, 20 секунд. Лукашенко слабне на очах,

– резюмував Латушко.

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