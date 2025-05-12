У Сі Цзіньпіна нова меркантильна мета: Китаю раптом стало потрібне завершення війни в Україні

Зараз Китай відіграє важливу роль у завершенні російсько-української війни. Зокрема, Сі Цзіньпін закликав Владіміра Путіна до "справедливої" мирної угоди з Києвом.

У розмові з 24 Каналом колишній секретар Польської делегації в Парламенті НАТО Пьотр Кульпа пояснив, чи потрібне Китаю припинення бойових дій з боку Росії та чому Пекін дотепер не був зацікавлений у завершенні війни.

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Пекіну важливе не тільки завершення війни в Україні

Раніше Пекіну було невигідне завершення війни в Україні, адже це насамперед звільнило б військовий ресурс Росії, який став би загрозою, наприклад, для Європи.

Через це Європа пішла б до Дональда Трампа просити про захист, що дало б Білому дому можливість підпорядкувати під себе європейців. США причепили б Європу до свого потяга, який спрямований проти Китаю,

– зазначив Кульпа.

За його слова, якщо Китай увійде у переговори, то для Пекіна буде важливе не тільки призупинення війни проти України, але також гарантії для Європи, аби вона не боялася російської агресії. На думку колишнього секретаря Польської делегації в Парламенті НАТО, це ключове питання, яке важливе з погляду Китаю.

Росія ж опиниться у становищі Північної Кореї. Вона буде дуже обмежена у можливості ескалації не тільки проти України, але й проти Європи.

Зараз Європа не повинна підпорядковуватися США й може вести свою автономну політику, що вигідно КНР. До того ж цей мир установлює Китай, тому що всі розуміють, що у Трампа не вийшло й тільки коли Пекін приєднався це вдалося,

– мовив Кульпа.

Водночас Китай нібито отримає підтвердження перемоги над помилками, які зробив Трамп, адже протягом останніх трьох місяців американський президент зруйнував багато союзів, авторитет США тощо. Відповідно Сі Цзіньпіна сприймають у світі нібито справжнім лідером.

До слова, Китай прокоментував ініціативу України, Європи та США щодо 30-денного перемир'я, зосереджуючись на діалозі та переговорах для досягнення миру.