Льотчик-інструктор пояснив, чому "Шахед" важко збити винищувачем

Багатоцільовий винищувач четвертого покоління "МіГ-29" у повітрі знищив російський дрон-камікадзе "Шахед". Це складна й ювелірна робота – втім, є простіший і дешевший варіант.

Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор і військовий експерт Роман Світан в ефірі 24 Каналу пояснив, що швидкість "МіГ-29" приблизно втричі перевищує швидкість самого дрона. Через це влучити по ньому складно, як і уникнути уламків після вибуху.

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Є простіший і дешевший варіант

Такі цілі зазвичай вражають ракетою "Р-73" – радянська керована ракета з тепловою головкою самонаведення малої дальності.

Це своєрідний "літаючий Джавелін". Тобто вона ефективна на короткій дистанції, а часу для прицілювання дуже мало. І це ще якщо ціль перебуває на середній висоті. Але "Шахеди" зазвичай летять на надзвичайно малій висоті – і саме тому їх дуже складно перехопити. Якби це була крилата ракета – усе було б значно простіше,

– зазначив Світан.

Він додав, що у випадку з "Шахедами" доцільніше застосовувати не винищувачі, а штурмовики – легкомоторні літаки з кулеметним озброєнням. У такому разі не потрібно витрачати дорогі ракети. Одна година польоту винищувача коштує близько 5 тисяч доларів. За цей час можна знищити максимум 3 – 4 "Шахеди" – це надто дорого.

"А от легкий літак рівня звичайного штурмовика – зовсім інша справа. Головне, щоб на ньому було кілька кулеметів. Є базова модель – Embraer Super Tucano – бразильський турбогвинтовий штурмовик. На її основі вже створено багато модифікацій", – додав Світан.

Ефективніше використовувати штурмовик

За словами Світана, такі літаки дешеві в експлуатації. Їх можна розміщувати практично на будь-якому аеродромі, навіть ґрунтовому. В Україні таких майданчиків сотні – вони залишилися ще з часів сільськогосподарської авіації.

Літаком можуть керувати щонайменше двоє. Година польоту коштує лише близько 500 доларів. Робоча швидкість – до 500 км/год, що майже збігається зі швидкістю "Шахеда".

Крім того, на таких літаках є нічні прицільні системи. На відміну від "МіГ-29", який не обладнаний нічним прицілом і не здатен ефективно перехоплювати дрони в темну пору доби.

Світан підсумував, що саме тому вже зараз слід порушити питання про закупівлю 2 – 4 ескадрилей легких штурмовиків типу Super Tucano для Повітряних сил. Тим більше, що в Україні є достатньо льотного складу, здатного ефективно працювати на такій техніці.