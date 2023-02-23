Закон 5655 як ідеальний злочин: пояснення на досвіді Туреччини

Досвід Туреччини засвідчує: нехтування вимогами безпеки та загравання влади з будівельним бізнесом призводить до катастрофічних наслідків. Україні, на яку чекає глобальна повоєнна відбудова, слід це усвідомити і забути про закон 5655 як про страшний сон.

Саме цей документ створює всі обставини для скоєння ідеального злочину – коли злочин є, а винного назвати неможливо.

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Турецький карт-бланш для будівельників

Що таке ідеальний злочин? Коли доказів, щоб знайти винного, просто немає? Це так.

Утім бувають ситуації, коли доказів вдосталь і непрямих винуватців багато, але не зрозуміло, кого ж притягнути до відповідальності – адже дії (свідомі або й ні) дуже багатьох людей призвели до плачевних наслідків. Одним словом, винуватців надто багато – і кого тоді карати, і хто винен більше?

У випадку Туреччини – десь так.

Зараз турецька влада намагається перекласти всю відповідальність на забудовників. Після катастрофи у країні почали арештувати забудовників і генпідрядників. Але якщо бути відвертим і справедливим – а як же численні будівельні амністії з ініціативи влади?

Хто більше винен – забудовники, які будували з порушеннями, чи державна влада, яка своїми амністіями це заохочувала? Цього і без корупції, про яку активно говорять більше, ніж достатньо.

Отож. Свого часу турецький уряд, переслідуючи за мету економічне піднесення, зробив ставку на забудовників і дав їм карт-бланш. Нічого не нагадує? Жодних паралелей з повоєнною Україною? Але про це трохи нижче за текстом.

Тим часом New York Times пише, що турецькі урядовці "змінили міські горизонти великими проєктами житлових будівель. Часто вони зводилися поспішно, без належного контролю якості".

А далі було ще гірше – у Туреччині фактично почали узаконювати збудоване з порушеннями.

Тільки в небезпечній сейсмічній зоні у Туреччині за останні десять років було "амністовано" приблизно 75 тисяч будівель! Масштаби вражають…

Збудував будівлю без відповідних сертифікатів норм безпеки, легально заплатив штраф – і "діло в шляпі". Безпека? Ну й так уже збудували, то вже що там…

Водночас на папері турецькі стандарти безпеки будівництва залишалися одними з найкращих у світі й начебто регулярно оновлювалися спеціальними правилами для сейсмонебезпечних регіонів. Хоча турецькі фахівці не один рік били в набат: будівлі зводять без належного контролю і це може призвести до руйнування.

Результат зараз спостерігаємо всі разом, як кажуть, у прямому ефірі.

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Про паралелі Туреччина – Україна. Ну і закон 5655

Всі ми віримо у швидку перемогу України. Але скажу відверто: я боюся того, що розпочнеться наступного дня. Особливо у будівельній сфері. А надто – на тлі дії закону 5655. У разі якщо президент його таки підпише – це буде Туреччина №2.

Мета буде благородною, як і в турецького уряду, – економічне піднесення, простимульоване відбудовою країни.

Шалені темпи будівництва, прискорений процес видачі дозволів, приватний контроль, безповноважне місцеве самоврядування й автоматичне прийняття в експлуатацію. Куплені папірці, які як подані документи реєструє електронна система, а на будові – най ся діє Божа воля. Така реальність закону 5655 буде в дії.

І до порівняння турецьке дежавю: в останні роки у цій країні отримувати дозволи на будівництво стало легше, натомість послаблені перевірки з боку органів контролю. Компанії, уповноважені урядом проводити перевірки, турецькі забудовники просто підкуповували. Проєкти відповідали будівельним нормам лише на початку будівництва, наприкінці – це була геть інша ситуація.

Історії до болю ідентичні.

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Який злочинець не мріє скоїти "ідеальний злочин" і залишитися безкарним? Він ретельно планує, продумує найдрібніші деталі, готує алібі. Таке враження, що саме цим займаються ті, хто так лобіює закон 5655. Може, іноді несвідомо. Але це не змінює справи.

Бо закон 5655 – не про безпеку будівництва, а про карт-бланш уже для українських забудовників. Не можна ставити рекорди з видачі дозволів, виправдовуючись уявними цифрами хабарів. Не можна тримати другий рік без належного контролю будівництво, попри те, що країна у війні.

Не можна прирівнювати сертифікованих і досвідчених архітекторів до проєктантів, що вчора отримали відповідний папір на діяльність. Не можна віддавати на довіру забудовникам введення будівель в експлуатацію – я про автоматизацію цього процесу.

У результаті це все – про безпеку!

В Україні не буває землетрусів? Бувають, хоч і не так часто. Але ж і вимоги до будов у нас не такі, як у Туреччині. То що навіть і ними треба нехтувати й будувати будь-як?

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Про ціну питання

Внаслідок будівельних амністій у Туреччині бюджет країни отримав 3,1 мільярда доларів надходжень. Але яку ціну заплатила Туреччина тепер…

Я щиро не хочу, щоб таку ціну колись заплатили українці.