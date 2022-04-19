Путін нагородив свої вояків за геноцид у Бучі

Бункерний шизофренік присвоїв почесне звання "гвардійська" 64-й бригаді рашистських військ, що і відповідальна за звірства у Бучі.

Що вони такого зробили, аби їм щось присвоювали?

Відзначилися якимись суто військовими звершеннями? Так у військовому плані вони повністю зганьбилися.

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Мали задачу "взяти Київ", дійшли до передмість, де були добре побиті, втратили велику частину особового складу і змушені були тікати.

Ну, тобто, явно не за військові звершення їм щось присвоювати треба.

А за що?

За те, що крали міксери та пральні машини з телевізорами?

Я все ж не думаю, що за це вище керівництво буде їх нагороджувати. Це просто такий собі "бонус" для особового складу.

То за що?

Відповідь може бути лише одна – за геноцид. Більше нічим і ніде вони останнім часом не відзначалися.

Очевидно, бункерний дід про це повністю знає, і вітає подібну модель поведінки своїх військовослужбовців.

Вітає настільки, що вирішив їх публічно відзначити, аби всі інші теж знали, яких саме "геройств" від них чекає "батьківщина".

Дії Росії – це геноцид

Нещодавно в інтерв'ю CNN президент Зеленський сказав, що мав нещодавно розмову з президентом Франції Макроном, і запросив його відвідати Україну, щоб той побачив, що у нас не війна, а геноцид.

Раніше Макрон казав, що не може назвати злочини рашистів в Україні геноцидом. Так, на Заході не звикли розкидатися такими словами, але у даному випадку все більше ознак вказує саме на геноцид.

І сам агресор постійно вказує на те, що займається у нас саме геноцидом: запускаючи у промовах свого шизофренічного лідера тезу про "остаточне вирішення українського питання", публікуючи статті про "деукраїнізацію" України, нагороджуючи виявлених виконавців злочинних наказів.

Звісно, потім будуть і трибунали, і вироки... Але потім, а геноцид – він зараз.

Тому ледь не щоденно Зеленський особисто звертається до світових лідерів, парламентів, організацій з простими і ясними вимогами: закручуйте санкції проти агресора та давайте нам зброю. Усю зброю, яка нам потрібна, і яку ви можете дати.

Чим пізніше ми зупинимо геноцид – тим більше буде жертв. Можливо, скоро не лише в Україні, бо шизофреніки уже погрожують усьому світові.

Ембарго на нафту, на газ, відмова від торгівлі з агресором, аби він не мав грошей на війну, та серйозне озброєння (танки, артилерія, авіація тощо), аби українська армія могла вигнати загарбників.