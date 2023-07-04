Радикалізований Путін: чим росіянам так подобається жорстокий Пригожин

Зеленський у інтерв'ю заявив, що Путін втрачає контроль над російськими регіонами. Такий висновок наш президент зробив з невдалого бунту Пригожина, під час якого вагнерівцями вдалося встановити контроль над Ростовом та Воронежем, а також пройти маршем у напрямку Москви.

Інформація, яка викликає занепокоєння

За словами Зеленського, українська розвідка повідомляє йому, що близько половини громадян Росії підтримують Пригожина і ПВК "Вагнера".

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Якщо ця інформація правильна, а з нею певною мірою можна погодитися хоча б тому, що всі ми бачили на відео, який прийом Пригожин отримав у Ростові, і захоплення, з яким його вітали, то це може викликати глибоке занепокоєння.

Пригожин в уяві росіян є радикалізованою копією Владіміра Путіна, можна сказати "хорошим Путіним", тим "Путіним", який обов'язково переможе Україну і зможе встановити над нею контроль.

Пригожин не приховував того, що готовий до відвертих неонацистських дій щодо українських громадян та навіть власних соратників, які готові були залишити фронт і не брати участь у заходах вагнерівців. Звірячі вбивства цих соратників вагнерівці записували на відео і потім викладали у соціальні мережі. Відомі також численні злочини представників ПВК "Вагнера" в африканських країнах та Сирії.

Звірячу жорстокість вагнерівців не приховують представники цієї "приватної воєнної компанії", яка насправді є державною структурою і до заколоту Пригожина щедро фінансувалася з державного бюджету Росії. Тобто у цій ситуації половина росіян підтримує людей, які готові на неадекватну поведінку та злочини.

Така підтримка свідчить про екзистенційність конфлікту між Росією та Україною. Для багатьох росіян цей конфлікт не стільки з українцями, яких вони вважають "неправильними росіянами", а більше з президентом Зеленським. Саме тому багато громадян Росії вірять пропаганді про те, що якщо знищити Зеленського і його оточення, то українці просто складуть зброю і з радістю запустять на свою територію російську армію та бандитів вагнерівців.

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Однак всі ми знаємо, якою далекою від реальності є ця пропаганда. Українці захищають не Зеленського, а власну Батьківщину, яку хочуть знищити російські окупанти.

У чому полягає проблема Путіна

Важливо, що і ми не маємо бути наївними. Війна з Росією – це не війна з Путіним. Російський лідер уособлює настрої своїх земляків, які впевнені, що справжня Росія є зовсім не Російською Федерацією, а Радянським Союзом у кордонах 1991 року. Заради того, щоб відновити ці кордони, росіяни готові до будь-яких жертв.

Проблема Путіна полягає не в тому, що він почав війну проти України, адже більшість росіян поділяють її жорстокість. Проблема Путіна у тому, що він не може закінчити війну знищенням України. Водночас Пригожин для більшості росіян міг би бути ототожненням перемоги над Україною. Він є уособленням того, хто готовий діяти на нашій території з усією жорстокістю та підлістю.

Інтерв'ю Зеленського для CNN є сигналом для Заходу, щоб цивілізований світ усвідомлював, якою жорстокою є війна Росії проти України та наскільки росіяни готові до продовження бойових дій та підтримки тих, хто обіцяє їм, що війна буде стільки часу, скільки треба.