Чим Росії загрожували ці діти і гуртожиток, – Зеленський про ворожі удари по Одесі і Лисичанську

Володимир Зеленський вчергове звернувся до українців ввечері 2 травня. Президент, зокрема, прокоментував цинічні обстріли окупантами Одеси та Лисичанська.

Зеленський наголосив, що унаслідок ворожого вогню по Одесі був зруйнований гуртожиток, загинув 15-річний хлопчик, а 17-річна дівчина отримала уламкове поранення. 24 канал передає деталі звернення президента.

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Зеленський відреагував на цинічні обстріли окупантами українських міст 2 травня

Володимир Зеленський висловив обурення стосовно авіаційних ударів окупантами по мирній Одесі 2 травня.

Що це взагалі? Для чого? Чим Росії загрожували ці діти і гуртожиток? А ось так вони (росіяни – ред. 24 канал) воюють, ось і все,

– зауважив президент.

Крім того, Зеленський згадав про Лисичанськ, де нині унаслідок російського обстрілу згоріла гімназія, якій було понад 100 років. Навчальний заклад побудували ще бельгійці, й будівля витримала дві світові війни. Однак для сучасної Росії вона, як бачимо, становила загрозу, додав президент.

До слова, Володимир Зеленський також підкреслив, що за час повномасштабного вторгнення в Україну, з 24 лютого, Росія вже вбила щонайменше 220 дітей. При цьому невідомо точної кількості загиблих, адже українська влада не має доступу до тимчасово окупованих територій нашої держави.

Разом з тим щонайменше 1 570 закладів освіти були зруйновані або пошкоджені унаслідок ворожих обстрілів. "Це трохи більше, ніж за два місяці! Саме тому увесь вільний світ об'єднався, щоб ніхто не виправдовував нацизм. Щоб ніхто не вбивав дітей. Щоб не руйнував мирні міста, як це робить Росія", – підсумував президент.

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Президент заявив, що якби у нього був вибір змінити якесь зі своїх попередніх рішень, він би вчинив так само. На його думку, правильним було його рішення чи ні, у майбутньому будуть вирішувати люди.

Зеленський наголосив, що жоден українець не погодиться на зміну державних кордонів України, адже це б означало, що загиблі у цій війні втратили свої життя марно.

За словами президента, за сприяння ООН Україні вдалось вивезти 100 мирних мешканців із заблокованого Маріуполя. Втім, на жаль, організація наразі не може долучитись до вивезення з міста наших військових та поранених.

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