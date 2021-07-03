Чим сильніша армія в України, тим менше спокуса у Росії лізти далі, – Кулеба

Дмитро Кулеба заявив, що найважливіше, що можуть зробити партнери України для нашої держави, це надати військову допомогу. Адже до різних обмежень Москва може пристосуватися.

Деталі від Кулеби

Під час російської ескалації весною 2021 року росіяни отримували достатні сигнали від Заходу. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю похвалив реакцію наших партнерів.

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За словами дипломата, найкращою допомогою для України від її партнерів стане військова. Водночас лише відключення Росії від міжнародної міжбанківської системи SWIFT не дасть бажаного ефекту, воно "не означатиме колапс".

До будь-якої системи стримування держава здатна адаптуватися. Мене менше цікавить те, що можуть зробити, аби життя Росії погіршилося. Мені цікаво, що партнери можуть зробити, щоб життя України покращилося. І це військова допомога, зміцнення нашої оборони,

– пояснив чиновник.

Він додав: "Ми маємо розуміти, що сильнішою буде українська армія, то меншою буде спокуса у Росії лізти вперед".

Чого зараз хоче Росія

За словами Кулеби, зараз у російської дипломатичної "машини" є 2 ключові задачі щодо України:

Перше – недопущення розвитку військово-технічного співробітництва України з третіми державами. Тобто, щоб Києву не давали нічого, що може зміцнити нашу здатність стримувати Росію.

Друге – зірвати Кримську платформу.

Коротко про російську ескалацію весною