Ах, ти прос*итутка, – медикиня "Азову" поділилася, з чим стикається, як жінка-військова

Жінкам-військовим також доводиться читати образливі коментарі у соцмережах. Це і заклики, що нібито місце жінки – "на кухні", до звинувачень, що вони йдуть на фронт, щоб буцімто "зваблювати чужих чоловіків".

Про це 24 Каналу розповіла медикиня 6 батальйону бригади "Азов" з позивним "Ластівка". Вона вважає, що в основному це пишуть росіяни або боти.

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"В основному це пишуть росіяни або, можливо, якісь боти. Не думаю, що адекватна людина буде заходити на акаунт військової та писати: "Ах, ти прос*итутка". І різні такі речі", – поділилась вона.

Медикиня зазначила, що спочатку намагалась відповідати на коментарі, вести діалог, цікавитись, чому про неї пишуть такі речі. За її словами, вона була не готова до такої кількості людей на своїй сторінці.

Вони не давали конкретної відповіді. "Це просто тому, що ти жінка і пішла в армію зваблювати чужих чоловіків". А я така: "А вони мені потрібні?". У мене чоловік тоді був. Вони одразу передумали. Цікавий факт, що якщо жінка самотня, то вона йде у військо для того, щоб "спокушати чужих чоловіків". А якщо вона уже заміжня – тоді вже нормально. А де логіка у цьому?

– сказала "Ластівка".

Також їй писали у коментарях навіть побажання смерті та слова, що нібито її візьмуть у полон. Однак з часом вона почала блокувати акаунти, які пишуть такі слова.

"Тому коментарі про те, що я тендітна жінка і маю бути на кухні, то думайте собі так. Або я можу інколи сказати: "Добре, я буду на кухні, але тоді ви – на моє місце". Вони потім перестають писати", – додала медикиня 6 батальйону бригади "Азов".

До слова, військова медикиня з позивним "Ластівка" добровільно воює вже три роки, за цей час працювала у найгарячіших точках, рятуючи життя українських військових. Вона розповіла, як одного разу шматок російського "Града" прилетів у край бліндажа.