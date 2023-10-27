Поворот на Росію: як Фіцо може нашкодити Україні, і чи має ЄС на нього вплив

25 жовтня Роберт Фіцо офіційно став прем'єр-міністром Словаччини. Він вже намагається повернути країну, яка була послідовним союзником України у відбитті російської агресії, у зовсім інший бік.

Обрання Роберта Фіцо, як і перемога на парламентських виборах 30 вересня у Словаччині його партії Smer-SD, сенсацією не стало. Соціологи та експерти говорили про це мінімум з весни. Не є новиною і його антиукраїнська позиція та намагання всіма силами підіграти Росії.

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Повернення Фіцо, спроба номер 4

Фіцо – не нове обличчя. Він тричі займав пост прем'єра Словаччини і в 2018 році з ганьбою пішов у відставку на тлі потужних протестів, причиною яких стало зухвале вбивство опозиційного журналіста Яна Куцяка та його дівчини. Також самого Фіцо звинувачували у масштабній корупції та зв’язках з італійською мафією – сумно відомою калабрійською "Ндрангетою".

Утім, в електорату коротка пам’ять не лише в Україні, але й в Словаччині. Особливо на тлі тривалої економічної кризи і неспроможності чинної влади її подолати. Тому у таких персонажів як Роберт Фіцо завжди буде другий шанс. Ним він скористався блискуче – 30 вересня його партія перемогла на виборах, президентка країни Чапутова доручила Фіцо сформувати правлячу коаліцію, з чим він впорався (до Smer-SD додалися ще більш промосковські HLAS та SNS). Тож Роберт Фіцо вчетверте очолив словацький уряд.

Жодного "покращення" для виборців Фіцо це не гарантує. Однак вже можна сказати, що зміна влади у маленькій європейській країні може суттєво вплинути на баланс сил всередині великої коаліції, що сформувалася в Європі на підтримку України у її боротьбі з російською агресією.

Нехай краще 10 років ведуть переговори про мир, ніж 10 років вбивають одне одного без жодного результату,

– так Фіцо пояснював членам словацького парламентського комітету з європейських справ, чому потрібно заморозити збройну підтримку України.

Своє бажання відмовити Україні у підтримці Роберт Фіцо пояснює миролюбністю та пацифізмом. Нібито відсутність в України зброї для самозахисту призведе до мирних переговорів з російськими окупантами. Логіка Фіцо насправді не миролюбна, а цинічна. Фактично він пропонує заморозити конфлікт. Бенефіціар такої ідеї один – Росія.

Чи дійсно Словаччина зупинить збройну підтримку України

Ще до того, як Фіцо офіційно став прем'єром, президентка Чапутова оголосила, що зупиняє словацьку збройну допомогу Україні, оскільки це нібито суперечить електоральному вибору словаків.

Так, це та сама Чапутова, що лише 7 липня розповідала про дружбу з Україною та її підтримку під час візиту до Братислави президента Зеленського. Нині ж вона різко змінила риторику й вже говорить про зупинку допомоги.

Липень 2023-го року, президентка Словаччини приймає Зеленського у Братиславі / Фото ОПУ

На щастя для України, тут більше показної політики, ніж реальних дій. Насправді зупинити збройну підтримку Україні для Словаччини не так вже й просто. Діють укладені угоди, серед останніх – договір про виробництво та постачання 16 модернізованих гаубиць Zuzana-2.

Тезки словацької президентки – це не дарунок Братислави, за них сплатять гроші. Те саме стосується спільного виробництва боєприпасів або за участі словацьких компаній у розмінуванні України. Всі ці моменти зафіксовані у договорах і контрактах, які Словаччина не має права не виконувати. Не забуваймо, що мова йде про робочі місця для словаків і гроші для ослабленої словацької економіки, тому спроби все це скасувати – це реальний постріл у ноги, на який ніхто не піде.

Таким чином, заява про припинення збройної допомоги – це не скасування законтрактованого виробництва зброї та снарядів, а, в першу чергу, відмова від передачі техніки і боєприпасів зі складів. Варто розуміти, що Словаччина була однією з перших, хто надав Україні збройну допомогу, не думаючи про якісь уявні "червоні лінії". Мова і про системи ППО, і про літаки (радянські), і снаряди та техніку – передовсім танки і гаубиці.

Нині ж можливості Словаччини просто вичерпані – вона віддала Україні все чи майже все. А тому нині може спокійно говорити про те, чого вимагав Фіцо.

Ймовірно, більше не мовитиметься про летальну зброю чи ракетні системи, оскільки ми вже вичерпали наші можливості. Якщо Словаччина хоче зберегти якийсь ступінь власної обороноздатності, то вона більше не має великих можливостей для надання військової допомоги зброєю,

– так поміркований новий спікер словацького парламенту Петер Пеллегріні пояснює компромісну версію про припинення постачання зброї Україні.

Важливим моментом є також те, що це була не благочинність – за неї Словаччина отримала гроші від партнерів України (тої ж Німеччини). Крім того, передача в основному застарілої зброї позбавила Словаччину необхідності зберігати її та мізкувати над її утилізацією.

Де Фіцо реально може нашкодити

Якби цим все обмежилось, українці були б щасливими, але заспокоюватись не варто. Словаччина – важливий логістичний хаб і фактично стала тилом для ЗСУ і Сил оборони. Фіцо під час виборчої кампанії неодноразово заявляв, що виступає проти того, щоб збройна допомога інших країн йшла через Словаччину.

Якщо свій план він спробує реалізувати – це віщує значні логістичні ускладнення для України. Свого часу так зробила Угорщина. Тому додавання до списку євроухилянтів ще й Словаччини може бути проблемою, значно більшою, ніж участь Словаччини у картельній змові проти експорту українського збіжжя, яку вигадала Польща.

Також потенційно Словаччина тепер може блокувати євроінтеграцію України. І це може кинути тінь на країну та її репутацію як послідовного партнера. Нагадаємо, у листопаді 2021 року Словаччина задекларувала підтримувати європейські прагнення України. Документ офіційно підписувала президентка Чапутова разом з президентом Зеленським на полях кліматичного саміту у Глазго.

Дурний приклад з корупцією

Проблемою вже стали заяви Роберта Фіцо напередодні саміту ЄС. Вже у якості прем'єра він виступив проти надання Україні не лише збройної допомоги, але й пакету фінансової допомоги від ЄС на 50 мільярдів євро на 2024 – 2027 роки. Нагадаємо, для узгодження проєкту потрібні голоси усіх 27 членів ЄС.

Для України провал програми Ukrainian Facility – фактично удар ножем у спину, адже без допомоги союзників не зможе функціонувати наша економіка, а значить – і спротив.

Як пише видання Poilitico з посиланням на неназваного дипломата, Фіцо пояснив можливу відмову нібито проблемами корупції в Україні. І в цьому велика іронія, адже за самим Фіцо тягнеться давній корупційний шлейф й обвинувачення у тому, що він разом з калабрійською мафією крали гранти ЄС.

Заяви Фіцо дійсно викликають злу іронію. Український політолог Микола Давидюк в ефірі 24 Каналу ефектно пройшовся по словацькому борцю з українською корупцією та пояснив, що має той зробити.

Те, що Фіцо говорить про корупцію, то я йому вірю, він в цьому питанні розбирається. Фіцо багато може чого про корупцію розповісти... Єдине, що він не знає, як її бороти, а от створювати він її вміє. Його заяви коштують нуль без палички. Хай у себе наведе порядок,

– Микола Давидюк про цінність слів Фіцо.

"Радіо Свобода" дещо пом'якшує відомості Poilitico, журналісти видання стверджують, що Фіцо ще не дійшов до прямих заяв про блокування допомоги, а лише говорив про проблеми України. Натомість єдиним, хто був проти, це Віктор Орбан. При цьому навіть прем'єр Угорщини не наважився заблокувати всю допомогу Україні. При цьому голова уряду Естонії Кая Каллас все ж прямо звинуватила Фіцо та Орбана у проросійському демарші, але зазначила, що дискусія триває.

Важливо Прем'єрка Естонії сказала, які країни ЄС блокують допомогу Україні

Усі ці кулуарні моменти говорять про проблеми, але не такі, які б не можна було вирішити. І Орбан, і Фіцо – популісти, але не новачки у політиці. Вони прагматики, які нічого не роблять просто так. Схоже, тепер вони будуть чекати, щоб їх хтось переконав. І дав щось "цікавеньке".

Фіцо й Орбан – троянські поні

У цій ситуації має нарешті показати силу ЄС. Наразі ж Брюссель в'яло спостерігає за черговими демаршами Угорщини, лідер якої порівнює Європейську Унію з радянською окупацією, дозволяє собі зустрічатися з Путіним у Пекіні і регулярно влаштовувати "свято непослуху".

До теми Як ЄС може вплинути на проросійського Фіцо

Приклад Угорщини швидко може стати заразним для Словаччини. Попри те, що дві країни мають давні історичні рахунки одна до однієї (угорці досі мають територіальні претензії до словаків, проте, не наважуються вести себе так само зухвало, як ведуть по відношенню до України), їх лідери можуть знайти спільну мову та утворити блок незгодних, який у потенціалі може наробити великої шкоди. І не лише для України, а й всього Європейського проєкту.

Європейський Союз нині буде агресивніше відповідати, бо він розуміє, до чого це базікання (Орбана та Фіцо – 24 Канал) призводить. ЄС нарешті зрозумів, що ці троянські коні, даруйте, не коні, а Фіцо і Орбан – це троянські поні, заїхали до ЄС та намагаються його розвалити. Але в Брюсселі вже наїлися російською пропагандою і цього не пропустять, будуть діяти. Якщо ЄС почне віддзеркалювати те, що роблять Орбан і Фіцо, то вони просто згорять від цього сонця,

– Микола Давидюк підказує ЄС, як треба діяти у ситуації з демаршем Угорщини та Словаччини.

Експерт, може, занадто оптимістичний, але абсолютно правий – таке треба "гасити" і на таке потрібно оперативно реагувати. Якщо хтось не хоче бути частиною ЄС – його бажання треба задовольнити. Тоді, можливо, у лідерів маленьких країн, які вирішили стати великою проблемою, зникне бажання бути "п'ятою колоною".