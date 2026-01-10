Тих, хто говорить про кордон 1991 року, я запрошую до лав Збройних сил України для того, щоб разом виходити на кордон 1991 року. Про це Павло Казарін заявив у інтерв'ю для 24 Каналу.

До теми Щоб вистояти у 2026-му, владі доведеться змінити логіку мобілізації

У чому насправді полягає перемога України і як її досягти?

На мою думку, перемога для нашої країни – це збереження державності та суверенітету й припинення вогню з гарантією того, що бойові дії не відновляться. Це є сценарієм перемоги, враховуючи масштаби нашої країни й країни-агресора.

Як можна добитись цього? Дуже просто. Якщо коефіцієнт ресурсів, які витрачаються на війну, буде на нашу користь. Якщо, умовно кажучи, для того, щоб вбити одного українського військового, Росія витрачатиме від 10 до 12 своїх військових.

Тобто якщо коефіцієнт втрат буде не 1 до 3, а 1 до 7, до 10, до 12, то перебіг війни рано чи пізно може призвести до того, що російські ресурси закінчаться раніше, ніж українські.

Тож єдиний сценарій, в межах якого Росія схилятиметься до припинення вогню, це коли російські витрати на війну будуть набагато більш за наші й коефіцієнт втрат буде відчутно бити по російській демографічній політиці та бажанню росіян доєднуватись до армії.

А також у межах якого, умовно кажучи, ми можемо гарантувати, що у 2026 році ми не наблизимося до точки колапсу ні по укомплектованості Збройних сил, ні по ефективності використання ресурсів, які має українська армія.

Теоретично, ми можемо уявити ситуацію, коли продовження бойових дій для російського керівництва буде означати ризики такого масштабу, що не факт, що воно вирішить далі вести ту фазу активних дій, яка триває зараз. Але я не впевнений, чи можемо ми досягнути цього сценарію саме у 2026 році. Можливо, для цього потрібно більше часу.

Я прихильник того, що нам усім треба позбутися ілюзії, що ця війна закінчиться за місяць, два чи пів року. Ми біжимо марафон, і чим раніше ми це зрозуміємо, тим краще. Швидкого миру не буде.