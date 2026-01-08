У сфері мобілізації треба наводити лад. Про це Павло Казарін заявив у інтерв'ю для 24 Каналу.

Без непопулярних рішень нам не вистояти

Ми повинні розуміти, що вже не буде жодної добровільної мобілізації. Завжди на початку війни стоять черги у військкомати, а потім державі доводиться шукати людей для Збройних сил.

По-перше, потрібно збільшувати покарання для тих людей, які викидають повістки.

По-друге, слід наводити лад з обліком.

По-третє, потрібно замінити низовий примус на сліпий державний примус.

Якщо людина розумітиме, що викидання повістки в смітник обійдеться в ціну, яку вона не готова сплатити, то отримавши повістку, людина сама піде в ТЦК, і ніхто на вулицях бусифікувати не буде.

Мені здається, що коли держава зрозуміє, що на п'ятий рік війни потрібно інколи робити непопулярні речі, які можуть знижувати рейтинг, а не підвищувати його, тоді з'явиться шанс, що в цій важливій для країни темі нарешті почне відбуватися якесь наведення ладу.

Оскільки те, що відбувається зараз, – це максимально безвідповідальна поведінка усієї вертикалі влади, починаючи від президента і закінчуючи органами виконавчої влади.