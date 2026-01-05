24 Канал має ексклюзивне право на переклад і публікацію матеріалів Девіда Акса з порталу Euromaidan Press (EP). Оригінальна публікація початково вийшла на сайті EP і публікується з дозволу правовласника.

Українські війська мають занадто мало резервів. Причина здебільшого полягає у нестачі навченої піхоти, що є наслідком корумпованої та непопулярної системи призову. Водночас українське командування продовжує призначати непропорційно велику кількість свіжих військ до штурмових підрозділів, які не призначені для захисту таких населених пунктів як Гуляйполе.

Штурмові війська прибувають, але не залишаються

Багато міст і селищ на передовій захищають підрозділи територіальної оборони, які, згідно з політикою, гірше оснащені і недостатньо укомплектовані порівняно зі штурмовими підрозділами "пожежної бригади".

Коли ці територіальні сили здаються під невпинним натиском більших і краще озброєних російських сил, командири в Києві часто звинувачують територіальні сили і обіцяють реформи. Нібито дисфункція організації, а не гостра нестача зброї та людей, є причиною поразки територіальних сил.

Незадовго до Різдва ті, хто залишився в живих зі 102-ї та 106-ї територіальних бригад, здалися і покинули Гуляйполе – колишній опорний пункт української оборони в Запорізькій області. Російська 57-ма мотострілецька бригада увійшла в місто та швидко захопила його повністю або більшу частину.

За словами спостерігача Thorkill, нещодавно до Запоріжжя з сусідньої Донецької області перекинули групу штурмових підрозділів, зокрема частини 5-го та 425-го штурмових полків, які здійснили кілька локальних контратак, але не досягли жодних тривалих територіальних успіхів.

Це зробили навмисно. За словами головнокомандувача Збройних Сил України Олександра Сирського, штурмові війська, які тепер належать до окремого роду українських сухопутних військ, є "пожежниками". Вони "гасять пожежі там, де ситуація стає критичною".

Порівняно з іншими видами українських військ, такими як морська піхота, десантно-штурмові війська, Національна гвардія та територіальні сили, штурмові війська мають іншу специфіку та інші традиції. За словами Сирського, вони атакують, а потім відступають. Вони не навчені, не оснащені й від них не очікується, що вони будуть займати бойові позиції місяцями чи роками поспіль.

Гуляйполе було приречене на падіння

Таким чином, результат у Гуляйполі був майже неминучим після втечі територіальних сил. Але це не означає, що поразка була провиною територіальних сил.

"Ці війська утримували свої позиції протягом тривалого часу та зазнали надзвичайно великих втрат протягом останніх місяців, проте їх не перевели в тил для відпочинку та відновлення. Утримувати позиції в таких умовах стало майже неможливим, особливо коли російські сили посилили свій тиск", – зазначила проукраїнська Команда розвідки конфлікту.

Так само не вині територіальні сили у тому, що українські війська продовжують відступати в Запоріжжі. Через кілька днів після захоплення Гуляйполя російська 57-ма мотострілецька бригада увійшла до села Залізничне, що за 5 кілометрів на захід від Гуляйполя. За словами Thorkill, 5-й та 425-й штурмові полки успішно контратакували та відкинули росіян.

Але не повністю. Як зазначає Thorkill, цементний завод на південно-східній околиці Залізничного, можливо, все ще перебуває під контролем Росії.

Пошук цапів-відбувайлів замість рішень

Провал українців у Запоріжжі не повинен дивувати. Замість того щоб визнати, що військ замало і належним чином укомплектувати кожен підрозділ, Сирський почав шукати винних – і знайшов їх. Він оголосив про кримінальне розслідування щодо командира територіальних військ у Гуляйполі, а потім провів ще один раунд структурних змін у територіальних бригадах: другий за рік.

Поточні реформи фактично скорочують територіальні бригади з п'яти батальйонів до чотирьох, але додають більше безпілотників. Ці зміни опосередковано визнають, що територіальні війська мають занадто мало військовослужбовців, але нічого не роблять для усунення першопричини: провалу української системи мобілізації.

Фаворитизм Сирського до штурмових підрозділів, які він вважає "лояльними", згідно з Militaryland (який відстежує структуру українських сил), лише посилює дефіцит. Штурмові підрозділи отримують більшу частку свіжих новобранців та зброї західного виробництва.

Надання переваги штурмовим підрозділам "пожежної бригади" над менш привабливими армійськими та територіальними частинами – це як найняти забагато пожежників (які намагаються загасити пожежі після їх виникнення), але водночас найняти занадто мало пожежних інспекторів (які запобігають спалаху пожеж). Українські військові під керівництвом Сирського надають перевагу реагуванню, а не запобіганню.

Доки українське командування розраховує на територіальні підрозділи для захисту ключових населених пунктів, а ці підрозділи недоукомплектовані, українські сили, ймовірно, продовжуватимуть відступати. Короткі контратаки штурмових сил можуть лише затримати відступ.