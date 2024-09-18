Звук приблизно однаковий: яка зброя насправді могла знищити російський склад боєприпасів

У Торопці Тверської області Росії досі палає та детонує склад боєприпасів, який вночі 18 серпня атакували Збройні Сили України. Наразі точно невідомо, якими засобами ураження було завдано ударів.

В етері 24 Каналу військовий експерт Олег Жданов назвав особливість потужної атаки Сил оборони та припустив, що все ж таки могло прилетіти по російському складу.

Важливо Ще один доказ для Заходу: що продемонстрував удар по складу в Тверській області

Чим ЗСУ могли вдарити по складу

Ми сьогодні навіть декілька разів прослуховували відеозапис, на якому чути звук прольоту засобу вогневого ураження, який влучив в цей об'єкт. Ми ще не чули, як летить українська ракета-дрон "Паляниця", але звук схожий і на "Паляницю", і на ракету "Нептун",

– мовив Жданов.

В обох засобах є реактивний двигун й дозвукова швидкість. "Паляниця" летить дещо повільніше – приблизно 500 – 600 кілометрів на годину, а "Нептун" може розганятися до 850 кілометрів на годину.

До речі, у них приблизно однакова кількість вибухової речовини – близько 300 кілограмів.

Зауважимо, загалом ракета "Нептун" має дальність 300 кілометрів. Однак у серпні було представлено "Нептун" з додатковим розгінним блоком. Відповідно тепер його дальність може сягати понад 400 кілометрів.

"Найімовірніше, було дуже багато дронів", – припустив військовий експерт.

107-й арсенал ГРАУ міноборони Росії великий за площею, а на супутникових знімках NASA видно, що горів повністю весь склад. Це говорить про те, що удар був як мінімум груповий, якщо не масований, й точки прицілювання були визначені з ювелірною точністю.

Зверніть увагу! На думку військового експерта Андрія Крамарова, характер вибухів та звуки, які було чутно у Тверській області, ймовірно, вказують на роботу безпілотників.

До речі, плідно попрацювала розвідка, яка очевидно сказала, де на відкритих майданчиках є боєприпасами або ракети, аби спричинити таку масову детонацію боєприпасів.

Що було знищено внаслідок атаки

Особливість атаки полягає в тому, що це склад головного ракетно-артилерійського управління міністерства оборони Росії, тобто склад центрального підпорядкування. Те, що там не було, чи були слабкі засоби протиповітряної оборони, ще раз підтверджує, що в російській армії величезний дефіцит ППО.

Вважайте, що ми спалили один із головних арсеналів ГРАУ міністерства оборони Росії,

– зауважив Жданов.

Відомо, що на цьому складі зберігалися ракети комплексів "Іскандер-М", тактичні ракети "Точка-У" й, можливо, ракети Північної Кореї KN-23.

Наявність ракет підтверджують потужні вибухи, які викликають коливання ґрунту навколо цього складу до 2,8 бала по шкалі Ріхтера. За даними російських телеграм-каналів, на сьогодні сталося близько 20 таких вибухів.

До слова, військовий експерт Роман Світан припустив, що внаслідок атаки було знищено мінімум 10 – 15% запасу ракет росіян.

Як атака може вплинути на хід бойових дій

Це не матиме миттєвого впливу, але в найближчій перспективі на фронті відчують наслідки цього удару. Також може бути відкладено декілька ракетних ударів по нашій території й не тільки прифронтовій зоні,

– додав військовий експерт.

Подейкують, що з цього складу відбувалося забезпечення боєприпасами групу військ "Північ" у Курській, Брянській та Бєлгородській областях. Тож у цього угруповання може поменшати артилерійських боєприпасів й це може вплинути на активність російської артилерії щодо вогневого ураження наших військ на території Курської області.