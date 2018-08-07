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Чим кавун корисний для чоловіків

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Чим кавун корисний для чоловіків
Чим кавун корисний для чоловіків / colourbox.dk

Корисні мікроелементи, які містяться у насінні найпопулярнішої в Україні ягоди, позитивно впливають на організм людини. Особливо корисним кавун буде для чоловічої статі.

В одній столовій ложці насіння кавуна міститься дуже багато цінних фітонутрієнтів і активних біоречовин, серед яких – цитрулін, який позитивно впливає на судини, розширюючи їх, передає ТСН.

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Особливо корисними компоненти насіння кавуна будуть для чоловіків – вони сприяють відновленню потенції (здатність організму до статевого акту).

Інші компоненти, що містяться у насінні цієї соковитої ягоди, мають протизапальний ефект на організм та протидіють утворенню ракових пухлин.

Насіння кавуна корисне для чоловіків

Насіння кавуна корисне для чоловіків

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Теги: Здоров'я LifeStyle Здорове життя Чоловіче здоров’я Секс Здорове харчування
Джерело: 24 Канал
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