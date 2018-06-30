Чим корисна вівсянка та гречка на сніданок

Зранку дієтологи та лікарі радять їсти корисний та ситний сніданок, який дає енергію на весь день. Складні вуглеводи, які містяться у кашах, зберігають на довгий час відчуття ситості.

У гречці міститься величезна кількість вітамінів та мінералів, пише 4mama. Цей продукт містить залізо, йод, калій, кальцій, кобальт, мідь, цинк, фосфор, а також вітаміни Е, С, РР і групи В.

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Дієтологи переконують, що вживати гречку з молоком не приносить користі, оскільки організм не здатний засвоювати корисні речовини. Найкориснішим варіантом буде гречка, яку приготували на воді або запарили. При надмірній вазі можна не боятися їсти гречку, адже вона допомагає позбутися від зайвих кілограмів.

Вівсянка теж корисна для організму людини, проте вона містить глютен. Якщо їсти цей продукт зранку з фруктами чи ягодами. То це допоможе очистити кишківник від вечері та притупляє голод на 3-4 години.

Така каша корисна людям, які мають надмірну вагу, страждають на захворювання шлунково-кишкового тракту або людям після операцій.

Вчені неодноразово підтверджують, що вівсянка добре впливає на роботу нервової системи. Тому її добре їсти людям розумової праці. Цей продукт покращує концентрацію уваги та роботи мозку.

До слова, хоча і каші вважаються корисною стравою, лікарі наголошують – не всі крупи позитивно впливають на здоров’я.

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