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Телеканал новин 24 Новини Здорове харчування

Чим корисні кабачки: п'ять неймовірних властивостей

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Чим корисні кабачки
Чим корисні кабачки / unsplash.com

Такий доступний овоч як кабачки є дуже корисним і необхідним для роботи серця, мозку, м'язів і печінки.

Як відомо, кабачки є одним з найдешевших продуктів в Україні, передає "Сегодня".

Зі слів лікаря-дієтолога Світлани Фус, м'якоть кабачка легко засвоюється організмом, не викликає роздратування шлунка і кишечника.

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Окрім того, невибагливий овоч містить вітамін С, який бере участь у виробленні колагену, що надає шкірі пружності.

Бета-каротин, який є у кабачку, корисний для шкіри, волосся та добре впливає на зір. Також у ньому ви знайдете усі важливі для організму мікроелементи: калій, кальцій, залізо, магній, необхідні серцю, мозку, м'язам і печінці.

А їхні харчові волокна добре абсорбують токсичні речовини, надлишок холестерину і води, виводячи їх з організму. Також страви з кабачків активізують травні процеси, поліпшують моторну і секреторну функції шлунка і кишечника.

Цей овоч перешкоджає затримці рідини в організмі, а його калорійність наближена до нуля.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Здорове життя Здоров'я LifeStyle Здорове харчування
Джерело: 24 Канал
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