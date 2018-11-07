Чим корисний ранковий підйом і від яких хвороб він врятує
Британські вчені з університету Бристоля встановили зв'язок і між ранковим підйомом та ризиком розвитку раку грудей у жінок.
У дослідженні взяли участь понад 400 тисяч жінок, пише MedicalXpress.
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Аналіз даних показав, що жінки, які прокидалися пізно та лягати пізно, частіше хворіли на рак.
Вчені виявили, що жінки, які сплять понад 7-9 годин збільшує ризик розвитку раку на 20% з кожною додатковою годиною.
Один з пояснень цього може бути те, що у люди, що прокидають рано, мають вищий рівень сну. А от у "сов" навпаки – знижується якість сну, що може збільшувати ризик виникнення раку. Пізній сон впливає погано на цикардні ритми.
Дослідники зазначили, що жінки, які прокидаються раніше, мають на 40% менший ризик виникнення раку.
Жінки, які прокидаються раніше, мають на 40% менший ризик виникнення раку
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