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      Чим корисний ранковий підйом і від яких хвороб він врятує

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      Чим корисний ранковий підйом
      Чим корисний ранковий підйом / articles.spiritsciencecentral.com

      Британські вчені з університету Бристоля встановили зв'язок і між ранковим підйомом та ризиком розвитку раку грудей у жінок.

      У дослідженні взяли участь понад 400 тисяч жінок, пише MedicalXpress.

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      Аналіз даних показав, що жінки, які прокидалися пізно та лягати пізно, частіше хворіли на рак.

      Вчені виявили, що жінки, які сплять понад 7-9 годин збільшує ризик розвитку раку на 20% з кожною додатковою годиною.

      via GIPHY

      Один з пояснень цього може бути те, що у люди, що прокидають рано, мають вищий рівень сну. А от у "сов" навпаки – знижується якість сну, що може збільшувати ризик виникнення раку. Пізній сон впливає погано на цикардні ритми.

       
      Циркадні ритми – що це?
      Це зміна певних біологічних процесів, що відбуваються в організмі людини протягом доби.

      Дослідники зазначили, що жінки, які прокидаються раніше, мають на 40% менший ризик виникнення раку.

      Жінки, які прокидаються раніше, мають на 40% менший ризик виникнення раку
      Жінки, які прокидаються раніше, мають на 40% менший ризик виникнення раку

      Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Лікування Онкозахворювання
      Джерело: 24 Канал
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