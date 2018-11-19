Чим можна "заїдати" стрес: відповідь вчених

Чимало людей відчуваючи стрес, намагаються заїсти його чимось смачним. Ця звичка згодом призводить до набору зайвих кілограмів та погіршення здоров'я. Проте, якщо "заїдати" стрес правильно, то можна знизити і навіть обернути собі його на користь.

Як пише портал "Здоров'я та краса", якщо "заїдати" стрес правильно, то можна знизити вплив цього неприємного стану і навіть обернути собі його на користь.

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Для цього потрібно їсти не солодощі і жирну їжу, а побільше овочів. Вони є основою здоровго харчування, і тому мають позитивний вплив і на здоров'я і на фігуру. Додаткова кількість овочів в тарілці знижує рівень стресу на цілих 5%.

Люди, які вживають максимальну кількість овочів, менше схильні до стресів, ніж ті, хто їсть мало овочів або не їсть їх зовсім. Загалом, якщо в день з'їдати від трьох до чотирьох порцій овочів, то рівень стресу знижується аж на 12%.

Тому, дослідники Університету Сіднея дійшли висновку, що різні овочі, і особливо зелень, стабілізують рівень так званих "гормонів щастя" – дофаміну і серотоніну, які мають вирішальний вплив на настрій людини.

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