Чим найкраще снідати перед тренуванням: відповідь вчених

Дослідники університету Бата у Великій Британії встановили, який сніданок перед тренуваннями сприяє збільшенню швидкості спалювання вуглеводів, які зберігаються у вигляді глікогену в м'язах, під час вправ.

Про це йдеться у прес-релізі MedicalXpress.

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У дослідженні взяли участь 12 здорових чоловіків, які або брали вранці їжу (вівсяна каша з молоком), або залишалися голодними перед годинною їздою на велотренажері.



Перед тренуванням найкраще снідати вівсянкою з молоком

Через 2 години після того, як добровольці з’їли сніданок, вони йшли на тренування. У контрольній групі учасники відпочивали три години після вживання вівсянки з молоком.

Наприкінці експерименту у випробовуваних вимірювали рівні глюкози в крові й глікогену в м'язах.

Науковці зафіксували падіння рівня цукру в крові у тих, хто вживав вівсянку. До того ж, сніданок перед тренуванням дозволяє прискорити перетравлювання їжі.

Висновок вчених такий: вівсянка з молоком на сніданок перед тренуванням добре впливає на організм.