Чим найкраще снідати перед тренуванням: відповідь вчених
Дослідники університету Бата у Великій Британії встановили, який сніданок перед тренуваннями сприяє збільшенню швидкості спалювання вуглеводів, які зберігаються у вигляді глікогену в м'язах, під час вправ.
Про це йдеться у прес-релізі MedicalXpress.
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У дослідженні взяли участь 12 здорових чоловіків, які або брали вранці їжу (вівсяна каша з молоком), або залишалися голодними перед годинною їздою на велотренажері.
Перед тренуванням найкраще снідати вівсянкою з молоком
Через 2 години після того, як добровольці з’їли сніданок, вони йшли на тренування. У контрольній групі учасники відпочивали три години після вживання вівсянки з молоком.
Наприкінці експерименту у випробовуваних вимірювали рівні глюкози в крові й глікогену в м'язах.
Науковці зафіксували падіння рівня цукру в крові у тих, хто вживав вівсянку. До того ж, сніданок перед тренуванням дозволяє прискорити перетравлювання їжі.
Висновок вчених такий: вівсянка з молоком на сніданок перед тренуванням добре впливає на організм.
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