Чим небезпечна аневризма серця та як її виявити
Аневризма серця виникає при змінах структури ділянки міокарда – випинання стоншеної стінки серця. Це захворювання переважно діагностують у післяінфарктний період.
Гострий перебіг аневризми серця припадає на чоловіків віком від 45 до 70 років, пише "Країна Здоров’я".
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Це захворювання небезпечне тим, що в будь-який момент воно може розірватися і посприяти міграції тромбу. Як наслідок – інфаркт міокарда або нирки, інсульт, гангрена однієї з кінцівок, летальний результат.
У групі ризику ті люди, які ведуть неправильний спосіб життя і зневажливо ставляться до свого здоров'я.
Основними причинами розвитку цієї хвороби лікарі вважають повторний інфаркт міокарда, гіпертонічну хворобу, серцеву недостатність, тахікардію й інші захворювання серцево-судинної системи.
Симптоми аневризми серця:
1. слабкість, втома і підвищена стомлюваність;
2. сильна задишка;
3. надмірне потовиділення;
4. посилений пульс і тахікардія;
5. гарячковий стан;
6. аритмія, при якій ритм серця збивається;
7. кашель, викликаний набряком легенів.
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