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Чим небезпечна аневризма серця та як її виявити

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Основні симптоми анеризми серця
Основні симптоми анеризми серця / remedioscaceros.org

Аневризма серця виникає при змінах структури ділянки міокарда – випинання стоншеної стінки серця. Це захворювання переважно діагностують у післяінфарктний період.

Гострий перебіг аневризми серця припадає на чоловіків віком від 45 до 70 років, пише "Країна Здоров’я".

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Це захворювання небезпечне тим, що в будь-який момент воно може розірватися і посприяти міграції тромбу. Як наслідок – інфаркт міокарда або нирки, інсульт, гангрена однієї з кінцівок, летальний результат.

У групі ризику ті люди, які ведуть неправильний спосіб життя і зневажливо ставляться до свого здоров'я.

Основними причинами розвитку цієї хвороби лікарі вважають повторний інфаркт міокарда, гіпертонічну хворобу, серцеву недостатність, тахікардію й інші захворювання серцево-судинної системи.

Симптоми аневризми серця:

1. слабкість, втома і підвищена стомлюваність;

2. сильна задишка;

3. надмірне потовиділення;

4. посилений пульс і тахікардія;

5. гарячковий стан;

6. аритмія, при якій ритм серця збивається;

7. кашель, викликаний набряком легенів.

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Теги: Лікування Здоров'я Здорове життя Серцево-судинні захворювання
Джерело: 24 Канал
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