Чим небезпечна вулична їжа: пояснення харчового технолога

Харчовий технолог Олена Сидоренко переконує, що вживання вуличною їжі може нести шкоду організму, деякими продуктами людина може отруїтися.

При зберіганні риби та м'яса використовують отруту, пише ICTV.

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Ці продукти замочують у формаліні – розчині, який використовують у морзі.



Особливо небезпечний неякісний фаст-фуд при високих температурах. Все тому, що у продуктах можуть накопичуватися мільярди мікроорганізмів, зокрема стафілококи, паличка Коха та сальмонельоз.



Якщо людина отруїлася вуличною їжею, то варто написати скаргу в Держпродспоживслужбу, після чого інспектор повинен приїхати та взяти відбір проб. У випадку, якщо результати покажуть небезпечні елементи в їжі, підприємство оштрафують або закриють з попередженням на тиждень.

До слова, навіть звичайні популярні продукти, які виглядають безпечно, можуть стати причиною серйозного отруєння.

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