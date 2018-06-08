20:18
8 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
20°C
26°C 10°C
  • субота
    27°C 16°C
  • неділя
    25°C 15°C
  • понеділок
    28°C 16°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Приховані таланти Шойгу. Телефон ганьби
Вєсті Кремля
23:13, 7 червня
Вєсті.UA. Скупий Порошенко. Аваков поверне Донбас
Вєсті.UA
21:22, 7 червня
Кого з медичних ректорів уже звільнили, а хто на черзі
ЦРУ
09:01, сьогодні
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 червня
Згадати Все. За валюту і під ковпаком КДБ: Проституція в Союзі
Згадати все
13:03, 6 червня
Телеканал новин 24 Новини Вагітність і діти
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47

Чим небезпечне куріння під час вагітності: пояснення лікаря

87 Читать новость на русском
Куріння під час вагітності
Куріння під час вагітності / checkpregnancy.com

Куріння під час вагітності може нести небезпеку та ускладнення, як для жінки, так і для малюка.

Акушер-гінеколог Наталя Лелюх пояснила, які ускладнення можуть бути, якщо не позбутися цієї звички. Вона навела дані з дослідження, яке опублікували The Lancet.

Читайте також: Чим небезпечне манго для вагітних

Паління до та під час вагітності пов'язані з такими ускладненнями для плоду, як глибока недоношеність, мертвонародження та самовільні аборти, викликані тютюном. Також у жінки можуть виникнути передчасні пологи. З палінням можуть бути пов’язані мала вага при народженні та синдром раптової смерті дитини.

Докази також свідчать про зв'язок між палінням під час вагітності та вродженими відхиленнями від фізичного розвитку, такі як деформації порожнини рота, краніосиностоз, гастрошизіс, порушення інтелектуального розвитку в подальшому житті.



Паління тютюну до і під час вагітності може спричинити позаматкову вагітність, відшарування плаценти та прееклампсія – виникнення артеріальної гіпертензії.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділіЗдоров'я.

Теги: Здоров'я Здорове життя Вагітність і діти Діти
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Депутати-мільйнери, які орендують житло за державні гроші: повний список
сьогодні, 20:02 Депутати-мільйнери, які орендують житло за державні гроші: повний список
136
Чому Порошенко затягував створення Антикорупційного суду
сьогодні, 19:01 Чому Порошенко затягував створення Антикорупційного суду
Сергій Лещенко 389
Почему менеджера "Нафтогаза" заслужили премии
сьогодні, 18:03 Почему менеджера "Нафтогаза" заслужили премии
Сергій Фурса 283
Путин считает Порошенко "сбитым летчиком", или Главные выводы о "прямой линии" с главой Кремля
сьогодні, 17:00 Путин считает Порошенко "сбитым летчиком", или Главные выводы о "прямой линии" с главой Кремля
Блог Медіа 1538
Чому звільнили Данилюка і які це матиме наслідки
сьогодні, 16:01 Чому звільнили Данилюка і які це матиме наслідки
Христина Бердинських 670
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук