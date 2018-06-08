Чим небезпечне куріння під час вагітності: пояснення лікаря

Куріння під час вагітності може нести небезпеку та ускладнення, як для жінки, так і для малюка.

Акушер-гінеколог Наталя Лелюх пояснила, які ускладнення можуть бути, якщо не позбутися цієї звички. Вона навела дані з дослідження, яке опублікували The Lancet.

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Паління до та під час вагітності пов'язані з такими ускладненнями для плоду, як глибока недоношеність, мертвонародження та самовільні аборти, викликані тютюном. Також у жінки можуть виникнути передчасні пологи. З палінням можуть бути пов’язані мала вага при народженні та синдром раптової смерті дитини.

Докази також свідчать про зв'язок між палінням під час вагітності та вродженими відхиленнями від фізичного розвитку, такі як деформації порожнини рота, краніосиностоз, гастрошизіс, порушення інтелектуального розвитку в подальшому житті.





Паління тютюну до і під час вагітності може спричинити позаматкову вагітність, відшарування плаценти та прееклампсія – виникнення артеріальної гіпертензії.

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