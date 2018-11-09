11:56
9 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ ЮРІЙ ЛУЦЕНКО КАТЕРИНА ГАНДЗЮК ВИБОРИ У США
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Путінський загін покарав Трампа. Чорний день в календарі
      Вєсті Кремля
      21:52, 8 листопада
      Вєсті.UA. Еволюція Савченко. Лист Путіну
      Вєсті.UA
      19:50, 8 листопада
      Прибуткова справа: як псевдоактивісти нещадно заробляють на українцях
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Перші модельні агентства
      Згадати все
      23:10, 6 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Лікування
      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ ЮРІЙ ЛУЦЕНКО КАТЕРИНА ГАНДЗЮК ВИБОРИ У США

      Чим небезпечне недосипання

      272 Читать новость на русском
      Чим небезпечне недосипання
      Чим небезпечне недосипання / blogmamasmodernas.com

      Міжнародна група вчених зі США і Китаю виявила, що у людей, які сплять менш ніж шість годин, можуть виникнути серйозні проблеми зі здоров'ям.

      Результати дослідження опублікували на порталі Science Alert.

      Читайте також: До чого може призвести дефіцит води в організмі

      В експерименті взяли участь 25 тисяч людей з обох країн. Вчені провели опитування, у якому йшлося і про кількість годин сну. Після чого дослідники взяли зразки сечі.

      Результати дослідження показали, що люди, які спали менше ніж 6 годин, мали більш концентровані зразки аналізів, а ризик зневоднення підвищувався на 16-59%. Такий дефіцит води в організмі може призвести до порушення слуху, зору, виникнення судом, тощо.

      Чим небезпечний сон, який триває менше ніж 6 годин
      Чим небезпечний сон, який триває менше ніж 6 годин

      Це вчені пояснюють тим, що коливаються рівні антидіуретичного гормону вазопресину, який підтримує оптимальний рівень води в організмі.

      Вазопресин випускається під час сну, а при його дефіциті спостерігається недолік гормону.

      Тому вчені радять людям, які сплять менше ніж 6 годин, більше пити води вранці, щоб відновити водний баланс.

      via GIPHY

      Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: LifeStyle Профілактика захворювань Здоров'я Лікування
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Розмитнення євроблях: що змінює новий закон
      сьогодні , 08:15 Розмитнення євроблях: що змінює новий закон
      Яніна Ткачук
      5 потужних природних антибіотиків
      4 жовтня 2016 , 10:58 12
      Перші тривожні ознаки діабету – це треба знати
       23 жовтня 2016 , 17:08
      Коли необхідно йти до окуліста: основні симптоми
       20 липня , 21:38
      Основні ознаки психічних розладів під виглядом звичок
       8 червня , 08:31
      Бути щепленню чи ні: в Україні кількість хворих на кір цьогоріч може стати рекордною
       8 листопада , 22:10
      Штучний інтелект виявив хворобу Альцгеймера на ранніх стадіях
       сьогодні , 15:20
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук