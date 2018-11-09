Чим небезпечне недосипання

Міжнародна група вчених зі США і Китаю виявила, що у людей, які сплять менш ніж шість годин, можуть виникнути серйозні проблеми зі здоров'ям.

Результати дослідження опублікували на порталі Science Alert.

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В експерименті взяли участь 25 тисяч людей з обох країн. Вчені провели опитування, у якому йшлося і про кількість годин сну. Після чого дослідники взяли зразки сечі.

Результати дослідження показали, що люди, які спали менше ніж 6 годин, мали більш концентровані зразки аналізів, а ризик зневоднення підвищувався на 16-59%. Такий дефіцит води в організмі може призвести до порушення слуху, зору, виникнення судом, тощо.



Чим небезпечний сон, який триває менше ніж 6 годин

Це вчені пояснюють тим, що коливаються рівні антидіуретичного гормону вазопресину, який підтримує оптимальний рівень води в організмі.

Вазопресин випускається під час сну, а при його дефіциті спостерігається недолік гормону.

Тому вчені радять людям, які сплять менше ніж 6 годин, більше пити води вранці, щоб відновити водний баланс.

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