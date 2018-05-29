Чим небезпечний фруктовий сік на сніданок: відповідь вчених

Діти, які вживають щонайменше склянку фруктового соку, більше схильні до ожиріння та надмірної ваги ніж ті діти, які не роблять цього.

Все тому, що соки містять багато цукру, пише Daily Mail.

Читайте також: Як заохотити дитину пити воду: цінні поради від Супрун

Вчені з Віденського медичного університету проаналізували харчові звички 650 дітей.

Ті, хто випивав склянку фруктового соку, у півтора раза мали надмірну вагу, ніж інші діти. Діти, які випивали склянку води під час сніданку, на 40% менше схильні до надмірної ваги.

Дослідження показало, що діти, які їли на сніданок, були у середньому на три кілограми легші ніж ті, хто пропускав його.

Все тому, що малеча більш схильна до частих перекусів впродовж дня. Часто ці перекуси нездорові.

До слова, все частіше у дітей спостерігається алергія на молоко та молочні продукти. Цей вид алергії є найпоширенішим видом харчової алергії.