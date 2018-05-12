Чим небезпечний гормональний дисбаланс: коментар ендокринолога

Чи правда, що клімакс "помолодшав", що робити з гормональним дисбалансом і чи можна регулювати власну вагу гормональної терапією, розповіла фахівець Наталія Музь.

Про це ендокринолог державного університету "Інститут ендокринології та обміну речовин імені В.П. Комісаренка НАМН України" Наталія Музь розповіла у коментарі Сosmo.

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За її словами, іноді причиною надмірної ваги є захворювання ендокринної системи, які регулюються гормональною терапією.

Основною причиною ожиріння і надмірної ваги є енергетичний дисбаланс, при якому калорійність раціону перевищує енергетичні потреби організму,

– зазначила ендокринолог.

Гормональний дисбаланс лікується гормональною терапією

Також вона підтвердила, що клімакс справді "помолодшав". А все через хронічний стрес, токсини і неправильне харчування.

Ці речі призводять до гормонального дисбалансу, згодом це спричиняє менопаузальні скарги у відносно молодому віці.

Наталія Музь зазначила, що гормональний дисбаланс – дуже небезпечне явище, адже гормони керують організмом від стану розуму до поведінки, форми тіла, переваг у їжі і реакції на стрес.

Гормональний дисбаланс викликає накопичення жиру і збільшення маси тіла, а також багато інших неприємні симптоми, такі як ПМС, вугри, мігрень, целюліт, втрата лібідо, порушення менструального циклу, проблеми менопаузи і вигорання,

– сказала ендокринолог.

Тож якщо ви помітили такі симптоми – варто звернутись до лікаря, який за допомогою правильної гормональної терапії усуне порушення функцій ендокринної системи.

Клімакс "помолодшав", тож при відчутті негативних симптомів треба звернутись до лікаря

Хто такий ендокринолог? Це лікар, який проводить профілактику, діагностику і лікування захворювань пов’язаних з будовою та функцією залоз внутрішньої секреції, гормональних порушень: щитовидної залози, гіпоталамусу, підшлункової залози, гіпофізу та наднирників.