Чим небезпечний перерваний статевий акт: лікар назвав тривожні наслідки

Перерваний статевий акт є одним з найдавніших природних методів контрацепції, проте такий спосіб здатний нашкодити здоров’я чоловіка.

Лікар-уролог Дмитро Щербак пояснив, що перерваний статевий акт може спричини, як запальні процеси, так і сексуальні розлади, пише Likar.Info.

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Все через неможливість чоловікові розслабитися, це викликає застій секрету в статевих органах і в передміхуровій залозі. Застій загрожує пришвидшеною еякуляцією і порушеною ерекцією. При тривалому застої у чоловіка може виникнути простатит або запалення тканини передміхурової залози.



Чим небезпечний перерваний статевий акт

Через зловживання перерваним статевим актом у чоловіка можуть з'явитися різні види сексуальних розладів, такі як еректильна дисфункція, передчасна еякуляція або навіть імпотенція.

Проте надто частий секс – 2 чи 3 рази в день – можуть стати причиною оргазмів за відсутності секрету. А це також підвищує ризик розвитку запалення в простаті.

Лікар пояснює, що в одній краплі сперми міститься понад мільйон сперматозоїдів. Тому, щоб стати батьком, достатньо одного необережного руху.



Чим небезпечний перерваний статевий акт

Що таке простатит? Це поширене захворювання серед чоловіків, що супроводжується набряком . Однією з причин можуть бути застійні явища в статевих органах, що розвинулися внаслідок частого використання методу перерваного статевого акту.

До слова, майже невідома інфекція, яка передається статевим шляхом, може стати стійкою до антибіотиків супербактерією, якщо її вчасно не виявити й не почати лікування.