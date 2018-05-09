Чим небезпечний шум у вухах: пояснення лікаря

Нерідко чують шум у вухах 20% населення планети. Проте дзвін, шипіння чи ритмічне клацання – це не окреме захворювання.

Дослідження вчених доводять, що шуми у вухах можуть спричиняти захворювання хребта, запалення вуха, атеросклероз судин, ендокринні захворювання, акустичні травми й стреси, пише tsn.

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Лікар-невропатолог, декан медичного факультету НМУ ім. О.О. Богомольця розповів, чим небезпечний шум у вухах.

За словами медика, до появи реального шуму у вухах можуть призводити несприятливі зміни в стані судин і артерій, мимовільні скорочення м’язів. Серед причини також може стати захворювання, що впливає на внутрішнє вухо.

Володимир Мельник переконує, що необхідно виміряти артеріальний тиск. Коли людина чує шум у вухах, ймовірно, це може бути симптомом того, що у неї гіпертонічний криз.

Насамперед потрібно виміряти тиск: якщо він підвищений, ми знижуємо його. Якщо людина гіпотонік і тиск турбує вранці, треба зробити зарядку для шийного відділу хребта, вправи, що поліпшують як артеріального, так і венозного кровообігу,

– пояснив лікар.

До того ж, вживання ліків можуть спричинити шум у вухах. Інколи шум може свідчити не скільки про патологію, скільки про індивідуальну чутливість людини до звуків у навколишньому середовищі.

Проте у деяких випадках, шум у вухах є сигналом для того, щоб звернутися до фахівця.

"Якщо наявний головний біль, а шум односторонній, чітко в одному вусі і змінює свої характеристики від положень голови (посилюється і головний біль, шум), тоді 100% потрібно йти до лікаря", – переконаний Мельник.

До слова, проблема підвищеного артеріального тиску настільки поширена, що від неї страждає майже кожна третя людина у світі. Американські вчені заявили, що ефективним засобом для боротьби з гіпертонією є звичайнісінький кефір.