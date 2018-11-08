Чим перекусити після ранкової пробіжки: корисні варіанти
Любителям побігати вранці варто знати, що можна їсти після фізичного навантаження, аби не нашкодити фігурі і не сидіти голодним.
1. Дієтологи рекомендують вранці перекусити хлібом з висівками, авокадо, огірком і руколою, передає Сosmo.
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2. Також смачним буде чорний хліб, бринза, помідор, огірок і листок салату.
3. Корисний житній хліб, запечене куряче філе, сир, помідор і авокадо – ще один чудовий варіант сніданку.
4. Цільнозерновой хліб, помідор, огірок, куряче філе і яйце.
5. Хліб з висівками, сир, варене куряче філе, помідор і огірок.
6. Цільнозерновой хліб, яєчня і помідор.
7. Яйце, відварене на круто і половинка авокадо.
8. Вівсянка з сухофруктами, горіхами і медом.
9. Сир з тертим яблуком і хлібцями.
10. Смузі з 2 бананів, меду і знежиреного молока.
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