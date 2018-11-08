Чим перекусити після ранкової пробіжки: корисні варіанти

Любителям побігати вранці варто знати, що можна їсти після фізичного навантаження, аби не нашкодити фігурі і не сидіти голодним.

1. Дієтологи рекомендують вранці перекусити хлібом з висівками, авокадо, огірком і руколою, передає Сosmo.

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2. Також смачним буде чорний хліб, бринза, помідор, огірок і листок салату.

3. Корисний житній хліб, запечене куряче філе, сир, помідор і авокадо – ще один чудовий варіант сніданку.

4. Цільнозерновой хліб, помідор, огірок, куряче філе і яйце.

5. Хліб з висівками, сир, варене куряче філе, помідор і огірок.

6. Цільнозерновой хліб, яєчня і помідор.

7. Яйце, відварене на круто і половинка авокадо.

8. Вівсянка з сухофруктами, горіхами і медом.

9. Сир з тертим яблуком і хлібцями.

10. Смузі з 2 бананів, меду і знежиреного молока.

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