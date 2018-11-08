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      Чим перекусити після ранкової пробіжки: корисні варіанти

      466 Читать новость на русском
      Чим перекусити після ранкової пробіжки
      Чим перекусити після ранкової пробіжки / demo.roadthemes.com

      Любителям побігати вранці варто знати, що можна їсти після фізичного навантаження, аби не нашкодити фігурі і не сидіти голодним.

      1. Дієтологи рекомендують вранці перекусити хлібом з висівками, авокадо, огірком і руколою, передає Сosmo.

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      2. Також смачним буде чорний хліб, бринза, помідор, огірок і листок салату.

      3. Корисний житній хліб, запечене куряче філе, сир, помідор і авокадо – ще один чудовий варіант сніданку.

      via GIPHY

      4. Цільнозерновой хліб, помідор, огірок, куряче філе і яйце.

      5. Хліб з висівками, сир, варене куряче філе, помідор і огірок.

      6. Цільнозерновой хліб, яєчня і помідор.

      7. Яйце, відварене на круто і половинка авокадо.

      8. Вівсянка з сухофруктами, горіхами і медом.

      9. Сир з тертим яблуком і хлібцями.

      10. Смузі з 2 бананів, меду і знежиреного молока.

      via GIPHY

      Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Здорове життя LifeStyle Здорове харчування Дієти Поради
      Джерело: 24 Канал
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