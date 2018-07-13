Чим цінні для здоров'я пророщені зерна

Пророщені зерна є цінними для організму людини, адже вони дарують енергію та силу, живлячи організм вітамінами та корисними елементами.

Корисні властивості пророщених зерен. Дієтологи зазначають, що паростки червоної капусти багаті вітаміном С, а паростки редьки – вітаміном Е, передає zdorovia.

Пророщене насіння кожної окремої культури (пшениці, вівса, ячменю та інших) мають особливий оздоровчий ефект.

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Клітковина нормалізує роботу шлунково-кишкового тракту і позитивно впливає на кишкову флору. Пророщені насіння можна споживати при лікуванні алергії, цукрового діабету і ожиріння.

Кому не можна їсти пророщені зерна? Протипоказань щодо вживання паростків як таких нема. Але варто бути обережними людям з проблеми органів травлення. Також не можна їх споживати при непереносимості глютену. А ось гречані пророщені зерна можна вживати усім, але не більше 1 жмені на день.

Гречані пророщені зерна можна вживати усім, але не більше 1 жмені на день

Як пророщувати насіння вдома?

Звичайне насіння, призначене для посіву на городі, для пророщування не підійде, адже їх обробляють хімікатами. Зокрема, голозернистий овес, жито і пшеницю треба купувати в аптеках, через інтернет або магазинах здорового харчування.

Замочіть зерна на 8-12 годин. Після цього ретельно промийте, перекладіть у миску і накрийте вологою марлею. Через 12 годин з'являться перші паростки. Коли вони досягнуть довжини у 2-7 сантиметрів, їх можна буде використовувати у їжу.

Зерна для пророщування варто купувати в аптеках або магазинах здорового харчування

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