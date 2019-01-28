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      Чим запивати ліки і коли їх краще приймати: пояснює Супрун

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      Чим запивати ліки і коли їх краще приймати
      Чим запивати ліки і коли їх краще приймати / stocksnap.io

      Для кращої ефективності ліків, потрібно уважно прочитати інструкцію і дотримуватися її. Деякі препарати потрібно вживати перед їжею, інші – після.

      В.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун зазначає, що недотримання інструкції може призвести до неефективності ліків або ж вони можуть завдати шкоди.

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      Якщо не впевнені – проконсультуйтеся з лікарем.

      Супрун радить запивати ліки водою, адже це є безпрограшним варіантом. Для кращого засвоєння необхідно випити повну склянку рідини.

       
      Лікар Уляна Супрун
      “Якщо немає води, можна запивати ледь теплим чаєм. Для більшості ліків немає значення, але найкраще це вода. Не запивайте ліки газованими напоями, особливо якщо препарат слід пити натщесерце – такі ліки мають якомога менше бути в кислому середовищі, а солодкі газовані напої якраз кислі”.

      Щодо кави, то нею краще не запивати, хоча заборони немає. Кофеїн може взаємодіяти з деякими ліками, що руйнуються тією ж системою знешкодження, що і кава. Тому якщо будете запивати цим напоєм, то в організмі буде забагато кофеїну та ліків. Заборонено запивати кавою ліки з ефедрином, оскільки це призведе до сильного стимулювання серця.

      Не запивайте ліки кавою
      Не запивайте ліки кавою

      Якщо в інструкції пише "вживати під час прийому їжі", це означає, що препарати потрібно вживати разом з їжею або ж впродовж 30 хвилин після.

      Якщо ліки необхідно пити натщесерце, то не варто принаймні 2 години до прийому не їсти й півгодини після. Все тому, що на біодоступність ліків (засвоєння ліків) впливає кислотність шлунку, наявність жовчі, харчових волокон чи іонів металів.

       
      Лікар Уляна Супрун
      Молочні продукти можуть стати на заваді засвоєння антибіотиків ципрофлаксину або норфлаксину. Тож якщо приймаєте антибіотики, вживайте молочні продукти щонайменше після двох годин, як випили ліки .

      Щодо вживання грейпфрутів та ліків читайте нашу статтю.

      Не варто збільшувати дозу, адже більше – не означає краще.

      Якщо вам складно ковтати ліки, то причиною може бути дисфагія. У такому випадку винні не самі ліки, а певне порушення роботи м’язів чи нервів глотки, можливо навіть, збільшення щитоподібної залози. Повідомте про це свого лікаря, він випише ліки в іншій формі. Або ж спробуйте розтерти в порошок таблетку та проковтнути. Капсули дрібнити не можна.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Уляна Супрун Лікування Ліки
      Джерело: 24 Канал
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