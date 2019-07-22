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      Чим Зеленський нагадує Лукашенка

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      Олександр Лукашенко та Володимир Зеленський
      Олександр Лукашенко та Володимир Зеленський / Колаж 24 каналу

      Інколи президент Володимир Зеленський дуже нагадує деяких політичних лідерів інших країн. Хоча, можливо, й сам про це не здогадується.

      Таку думку у своєму відеоблозі "Політична кухня" висловила журналістка Крістіна Бердинських.

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      За її словами, найбільше уваги й порівнянь привертають регіональні поїздки Зеленського та його спілкування із місцевими чиновниками. В них він дуже нагадує президента Білорусі Олександра Лукашенка.

      Олександр Лукашенко
      Президент Білорусі Олександр Лукашенко

      "Це помітили не тільки українські, але й білоруські журналісти. Кожна поїздка Володимира Зеленського кудись в регіон супроводжується лайкою і розгромною критикою якогось місцевого чиновника: чому не зроблене це, чому інше", – пояснила журналістка.

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      А декому президент одразу пропонує звільнитися. При цьому, в цих розмовах він особливо й не добирає виразів, демонструючи своє презирливе ставлення до регіональних еліт. Так само робить і Лукашенко, наголосила Бердинських.

      Отже, за ці дві місяці проявились характерні ролі президента. Якщо він їде в якийсь регіон – буде критика і розгром,
      – зазначила вона.

      "Як бачимо, поки що в новій політичній реальності ми більше говоримо про моделі поведінки та підходи до роботи команди Володимира Зеленського. Але вже зовсім скоро, із обранням нової Ради і формуванням уряду, подивимося, чи ця форма принесе і результат", – підсумувала журналістка.

      Дивіться повний випуск відеоблогу "Політична кухня" Крістіни Бердинських за 22 липня 2019 року

       

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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Відеоблоги Олександр Лукашенко Новини Білорусі
      Джерело: 24 канал
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