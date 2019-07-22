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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Світ дивується: що іноземні ЗМІ пишуть про вибори в Україні

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      Українські вибори не сходять зі шпальт світових видань. Що іноземні ЗМІ пишуть про парламентські вибори в Україні – з'ясовували журналісти 24 каналу.

      Спостерігати за виборами до України приїхали понад 1700 міжнародних спостерігачів. Це й члени міжнародних організацій, і представники різних держав світу. 

      Важливо! Офіційні результати парламентських виборів 2019: ЦВК підрахувала половину голосів

      "Ми робили домашню роботу ще задовго до цього. Ознайомилися з особливостями та законодавством, з тим, як фінансувалися вибори і яка роль ЗМІ в цьому процесі. Нам важливо, щоб українське суспільство консолідувалось", – прокоментувала Ілка Канерва, лідер спостережної місії за виборами в Україні від ОБСЄ.

      Увага світових видань прикута до теми українських виборів, шпальти рясніють гострими заголовками.

      The Independent

      Вибори в Україні: Партія Зеленського тріумфує, екзит-поли передбачають парламентську більшість для колишнього коміка.

      Британський The Independent називає результати "Європейської солідарності" Порошенка покаранням від виборців.


      Що пише The Independent

      "Для членів попередніх ставлеників результати стали принизливою відмовою. П'ятий президент Петро Порошенко тепер з нетерпінням чекає на життя в другому ярусі української політики", – зазначили у виданні.

      The Guardian 

      Українські вибори: рок-зірка стає на шлях коаліційних переговорів з коміком, що став президентом

      Деякі видання беруться прогнозувати долю майбутньої коаліції. Найбільше пишуть саме про ймовірне об'єднання "Голосу" Святослава Вакарчука з президентською "Слугою народу".

      Зірка телесеріалу Володимир Зеленський, який здивував народ своєю перемогою на президентських виборах, негайно заявив, що готовий розпочати переговори з Вакарчуком про формування коаліції,
      – пише The Guardian.

      Самого Вакарчука охрестили рок-зіркою в майбутньому українському парламенті.

      "Рокер склав виборчий список своєї партії з молодих професіоналів, більшість з них прозахідні. І заборонив вступати до партії нинішнім і колишнім законодавцям", – наголосили у виданні.

      Bloomberg та Euronews

      Американський Bloomberg про тріумф Слуги народу пише, що партія Зеленського отримала вражаючі результати завдяки хвилі громадського гніву. 


      Уривок зі статті у Bloomberg

      А от заголовок статті в Euronews такий: "На шляху до перемоги у виборах український президент пропонує альянс з партією рок-зірки".

      AlJazeera

      Стежать за українськими виборами не лише у Європі та США, а й на Близькому Сході. Ось що пишуть в арабській AlJazeera:


      AlJazeera про парламентські вибори в Україні 

      Українці голосують, а світ дивується. Тому що попри війну відверто проросійська сила "Опозиційна платформа – За життя" посідає другу сходинку в парламентських перегонах.

      Друга за популярністю – партія "Опозиційна платформа – За життя", яку очолює олігарх Віктор Медведчук, близький союзник президента Росії Володимира Путіна,
      – зазначає AlJazeera.

      Там же ж пишуть, що партію підтримують етнічні росіяни або російськомовні українці у південно-східних регіонах. І за даними екзит-полу, політсила отримує майже 12% голосів.

      Офіційні дані ЦВК
      Результати ЦВК/ Інфографіка 24 каналу

       

       

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      Автор: Роман Смоляр
      Теги: Парламентські вибори 2019 Новини України Новини політики ЗМІ Медіа
      Джерело: 24 канал
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