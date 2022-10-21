Чиновник із Миколаєва очолював агентів Кремля – зрадника затримали в присутності мера

В Україні продовжують затримувати зрадників. У Миколаєві СБУ заарештувала чиновника, який керував російською агентурою та передавав ворогу дані про ЗСУ.

Ним виявився директор одного з комунальних підприємств. Чоловіка впіймали під час наради та оголосили про підозру в державній зраді.

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Що відомо про чиновника-зрадника

В Офісі генпрокурора розповіли, що правоохоронцям вдалося викрити й затримати директора комунального підприємства "Миколаївська ритуальна служба". Посадовець "зливав" ворогам дані про українських військовослужбовців ЗСУ, СБУ, представників Нацполіції та обласної прокуратури.

В СБУ розповіли, що зрадника затримали під час наради у мера. Проте міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич спростував цю інформацію . Він від початку війни не має власного кабінету та не працює у приміщенні міської ради



СБУ затримала російського агента / Фото СБУ

Окрім того, зрадник ділився з окупантами списками загиблих українських військових. Також він збирав інформацію про місцеперебування та переміщення військ ЗСУ.

СБУ затримала зрадника-чиновника прямо на нараді: дивіться відео

Водночас завданням чиновника-зрадника було також інформування загарбників про те, як і де працюють критичні об'єкти інфраструктури Миколаївщини. Чиновник був присутнім на обговоренні "закритих питань" і розповідав усе, що дізнався, агресору.

Чиновник пробував завербувати 4 своїх колег, у яких теж були прокремлівські погляди. СБУ дізналася, що їхню діяльність координував представник російських спецслужб, що зараз перебуває в тимчасово окупованому Херсоні.



Чиновник з Миколаєва "зливав" ворогу інформацію / Фото СБУ

За законом, державна зрада карається позбавленням волі терміном до 15 років з можливою конфіскацією майна.

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Колаборант з Донеччини виводив окупантів лісовими стежками

СБУ зловила чергового зрадника, який співпрацював з окупаційною владою на Донеччині. Чоловік передавав дані про місцевих проукраїнських активістів ворогу.

Окрім того, колаборант допомагав окупантам переховуватися від Збройних Сил України. Він виводив загарбників лісовими стежками з населених пунктів і допомагав їм утікати під час контрнаступу ЗСУ у Донецькій області.

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