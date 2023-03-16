СБУ викрила схему зняття з військового обліку: до оборудки причетний чиновник Міноборони

СБУ нейтралізувала три схеми ухилення від мобілізації у Києві, а також у Львівській і Закарпатській областях. Серед затриманих – чиновник Міністерства оборони.

СБУ заблокувала три схеми ухилення українських громадян від мобілізації під час війни. П'ятьом організаторам оборудок повідомлено про підозру.

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Підозрюваним загрожує до 5 років тюрми

Підозрювані за гроші пропонували військовозобов'язаним уникнути мобілізації на підставі фальшивих документів або шляхом нелегального виїзду за межі України. Вартість "послуг" становила до 9 тисяч доларів.

У Києві СБУ спільно з ДБР затримали заступника начальника одного з управлінь Міноборони України, який організував незаконне оформлення документів для зняття громадян з військового обліку.

Для реалізації злочинного механізму він використовував свої зв'язки в ТЦК і СП у декількох регіонах.

У Закарпатській області викрито двох мешканців Берегівського району. Один із фігурантів – раніше засуджений за незаконне переправлення осіб через державний кордон.

Зловмисники планували перевозити своїх "клієнтів" поза встановленими пунктами пропуску на власних авто.

На Львівщині затримано трьох ділків, які пропонували ухилянтам втекти за кордон як водії міжнародних перевезень.

Усім фігурантам повідомлено про підозру в незаконному переправленні осіб через державний кордон України. Підозрюваним загрожує ув'язнення на строк від трьох до п'яти років.

У ДБР повідомили, що затримали полковника з Міноборони