Чиновники відправляли на експорт: на Буковині продавали ліс із заповідної території

Працівники держлісгоспів Чернівецької області незаконно вирубували та продавали дерева із заповідної зони. За попередніми оцінками, чиновники завдали шкоди на понад 3, 3 мільйони гривень.

Дерева з території зоологічного заказника місцевого значення відправляли на експорт. У Службі безпеки України повідомляють, що через незаконну вирубку і продаж лісоматеріалів провели 14 обшуків.

До теми РНБО готує засідання щодо збереження та відновлення лісів

Правоохоронці перевірили Чернівецьке обласне управління лісового та мисливського господарства, приміщення держлісгоспів, пилорами та помешкання учасників злочинної схеми. Після обшуків вилучили лісодеревину, печатки та документи, які доводять незаконну діяльність.

Колишньому очільнику державного лісогосподарського підприємства оголосили підозру у вчиненні злочину. Йому інкримінують перевищення влади або службових повноважень. Наразі тривають слідчі дії, щоб встановити всіх причетних до незаконної діяльності.

Незаконна вирубка лісів в Україні: останні новини

Мешканці села Колонщина Київської області 26 липня протестували проти будівництва дороги. Люди повідомили, що через це планують вирубати ліс. За їхніми словами, такі дії спричинять екологічну катастрофу.

Під час пожеж на Луганщині зловмисники продавали дерева. Вони організовували понаднормову санітарну вирубку.

На засіданні Ради національної безпеки та оборони розглянули реалізацію ініціативи "Масштабне залісення України". Це має допомогти зберегти ліси.