Чіпляються за шасі: люди випадають з переповнених літаків у аеропорту Кабула – відео 18+

Таліби 15 серпня заявили, що захопили увесь Афганістан та закликали людей покинули країну. Місцеві мешканці ризикують життям та гинуть, намагаючись втиснутись в літаки аеропорту Кабула. Кілька людей загинули, зачепившись за шасі літака.

Відповідне відео оприлюднили ЗМІ. Там видно, як люди падають з літака.

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Люди загинули, впавши з шасі літака

Кілька людей зачепилися за шасі літака і розбилися в Кабулі, намагаючись відлетіти з Афганістану,

– повідомили місцеві ЗМІ.

Очевидці розповіли, що тіла чоловіків впали на житлові будинки.

Видання повідомило, що з літака впали 2 людей впали на землю з американського військового літака.

Місцеві мешканці будь-яким способом намагаються покинути країну

На іншому відео помітно, як вертоліт повітряних сил США розганяє людей з смуги. Річ у тому, що вони заважали злетіти вертольоту США.

Відчайдушні громадяни намагаються покинути країну будь-яким способом: хапаються за шасі літака, намагаються руками зупиняти лайнер,

– мовиться у повідомленні.

Видання припустило, що можливо люди, які помітні на шасі й упали з літака та розбились.

Також ЗМІ оприлюдинили фото, де люди зібрались біля загиблих чоловіків. Вони повідомили, що вони впали з літака С-17.



ЗМІ оприлюднили фото, де люди зібрались біля загиблих / Фото з твітеру Aśvaka News Agency

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